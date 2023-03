Bratislava 20. marca (TASR) – Kultúrno-osvetová činnosť na Slovensku oslavuje 70 rokov. Výročie svojich organizácií si osvetári z celého Slovenska pripomenú päťdesiatkou podujatí od Sniny po Bratislavu. Chýbať nebude ani špeciálny vlak s kultúrnym programom na železničných staniciach. Pri tejto príležitosti vyhlásili v pondelok v Bratislave rok 2023 za symbolickú oslavu siedmich desaťročí existencie systému kultúrno-osvetových inštitúcií.



"Kultúrno-osvetová činnosť nás vychováva umením i k umeniu, humanizuje nás a prehlbuje náš vzťah ku kultúrnej identite národa. Okrem toho plní nezastupiteľnú úlohu pri vyhľadávaní, ochrane, uchovávaní a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva Slovenska," konštatuje dočasne poverená ministerka kultúry Natália Milanová na sociálnej sieti.



Príbeh slovenských kultúrno-osvetových inštitúcií je podľa nej aj príbehom mnohých generácií a širokého spektra ľudí. Od detí až po seniorov, cez laickú i odbornú verejnosť, ktorých životy tieto inštitúcie ovplyvnili a obohatili. Za sedem dekád svojej činnosti vybudovali tieto inštitúcie podľa šéfky rezortu kultúry komplexný ekosystém, ktorý tvoria mnohé organizácie v regiónoch a Národné osvetové centrum na celoslovenskej úrovni.



Pripravených je viacero prezentačných, vzdelávacích podujatí i festivalov. Uskutočnia sa od marca do decembra v každom zo samosprávnych krajov Slovenska so spoločnou témou a logom Roka kultúrno-osvetovej činnosti. Od menších po veľké celoštátne festivaly, od tradičných po netradičné formy chcú ich realizátori prezentovať nielen výsledky svojej práce, ale najmä šikovnosť a talent ľudí, ktorí sa svojej tvorivej činnosti venujú vo svojom voľnom čase



Organizátori avizujú tiež špeciálny "osvetársky" vlak vypravený v máji z Košíc do Bratislavy, plný amatérskych umelcov, ku ktorým sa na jednotlivých vlakových staniciach budú pridávať ostatní muzikanti či speváci zo slovenských regiónov. Svoju púť ukončia v Bratislave v priestoroch V-klubu spoločným programom.