Kultúrny výbor chce od vlády legislatívu na zvýšenie ochrany novinárov

Bratislava 16. marca (TASR) - Dočasne poverená vláda by mala pokračovať v prijímaní legislatívy, ktorá bude viesť k zlepšovaniu mediálneho prostredia a zvlášť k zvýšeniu ochrany novinárov. Vyzvali ju na to v schválenom uznesení členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá. Vo štvrtok pokračovali v zasadnutí výboru z 28. februára, ktoré bolo zvolané v reakcii na verbálne ataky voči novinárke RTVS Marte Jančkárovej.



Výbor skonštatoval, že odsudzuje akékoľvek verbálne útoky na novinárov. "Politici a zvlášť lídri politických strán by nemali podnecovať v spoločnosti nenávisť a robiť z novinárov terče verbálnych či dokonca fyzických útokov," píše sa v uznesení.



Poslanci tiež žiadajú dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa o posilnenie ochrany novinárov v pripravovanej novele Trestného zákona a dodržanie časového harmonogramu legislatívneho procesu. Zároveň žiadajú aj dočasne poverenú ministerku kultúry Natáliu Milanovú (OĽANO), aby pokračovala v príprave ústavného zákona o slobode médií a predložila do parlamentu ďalšie legislatívne opatrenia na zlepšenie mediálneho prostredia.



Výbor tiež očakáva od polície dôsledné vyšetrenie vyhrážok voči Jančkárovej a ďalším novinárom a berie na vedomie rozhodnutie RTVS pridržiavať sa interných predpisov a odolávať tlaku politikov pri obsadzovaní politických diskusií. Členovia výboru tiež odsúdili "politickú provokáciu strany Smer-SD voči verejnoprávnemu médiu a tiež zneužívanie RTVS v politickej kampani". Na hlasovaní o uznesení boli prítomní poslanci bývalej koalície, ktorí ho podporili, a tiež nezaradená poslankyňa Ľubica Laššáková, ktorá sa zdržala.



K výhražným e-mailom a telefonátu Jančkárovej došlo podľa RTVS po februárových reláciách Sobotné dialógy. V jednej z nich bola hostkou prezidentka Zuzana Čaputová. V ďalšej sa dostavil namiesto pozvaného politika Smeru-SD Mariána Kéryho Ľuboš Blaha, ktorý nebol pozvaný, čo RTVS odmietla a uplatnila štandardný postup tzv. prázdneho kresla. Smer-SD vtedy hovoril o zlyhaní Jančkárovej, ako aj vedenia RTVS a porušení demokratickej diskusie. RTVS poukázala, že politické strany nemôžu svojvoľne meniť hostí, ktorých verejnoprávne médium do relácií pozvalo.