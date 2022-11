Kultúrny výbor odobril návrh zrušiť povinné príspevky z honorárov

Bratislava 29. novembra (TASR) - Od roku 2023 by už nemuseli autori a umelci odvádzať povinný dvojpercentný príspevok zo svojich odmien verejnoprávnym umeleckým fondom (hudobnému, literárnemu a výtvarnému). Povinnosť odvodu má odpadnúť aj dedičom autorských práv. Vyplýva to z novely zákona o umeleckých fondoch z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, v utorok jej dali zelenú členovia Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá.



Výbor odobril vládny návrh s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré verejnoprávnym fondom ukladajú povinnosť každoročne predkladať správu o svojej činnosti, a takisto vykonať mimoriadnu inventarizáciu svojho majetku a účtovníctva. "Prispeje to k vyššej transparentnosti a informovanosti," vysvetlil predseda výboru Kristián Čekovský (OĽANO).



V diskusii k bodu vzniesli členovia výboru otázku o celkovej budúcnosti verejnoprávnych fondov. Podľa podpredsedu Dušana Jarjabka (Smer-SD) je návrh zrušenia príspevkov medzikrokom k celkovej likvidácii. Členka kultúrneho výboru Monika Kozelová (OĽANO) sa pýtala zástupcov Ministerstva kultúry (MK) SR, či naozaj príde k zlúčeniu súčasných troch fondov do jedného, a ak áno, v akom časovom horizonte to rezort predpokladá.



Štátny tajomník MK SR Radoslav Kutaš priznal diskusie na túto tému, odvolal sa pritom aj na záväzok obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády o prehodnotení efektívnosti a adresnosti činnosti umeleckých fondov. Časový horizont prípadnej zmeny je však podľa neho ťažké v súčasnosti predpovedať. "V každom prípade, áno, zaoberáme sa tým, ako zachovať funkcie fondov a zároveň rozšíriť skupinu činovníkov v kultúre, ktorí môžu benefitovať z ich činnosti," uviedol Kutaš.



Pred letom komunikovalo SND informáciu Inštitútu kultúrnej politiky (IKP) Ministerstva kultúry SR o návrhu transformovať súčasné verejnoprávne formy do Komory umelcov. So zmenou má súvisieť i pripravovaná legislatíva o profesionáloch v kultúre.



Navrhovaná právna úprava v prípade zrušenia povinných príspevkov má do trvalej formy uviesť súčasné prechodné ustanovenie, ktoré sa zaviedlo z dôvodu pandémie. Rezort kultúry pripomína dlhodobú výzvu umeleckej obce na zrušenie povinných príspevkov, ich anulovanie má zlepšiť podmienky pre tvorcov a autorov.



Prechodným opatrením v predloženom návrhu novely, ktorá má začať platiť od 1. januára 2023, sa zároveň ponecháva možnosť dobrovoľného príspevku za rok 2022, ktorý si potom možno uplatniť ako daňový výdavok. Dedičom autorských odmien takisto ostáva na rok 2022.