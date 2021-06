Kultúrny výbor súhlasí so zmenou zriaďovateľskej pôsobnosti Múzea SNP

Bratislava 1. júna (TASR) – Výbor Národnej rady SR pre kultúru a média sa v utorok väčšinou hlasov uzniesol na súhlase s postupom delimitácie Múzea SNP zo zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR do gescie Ministerstva obrany (MO) SR. Žiada zároveň, aby bolo aj po zmene zachované doterajšie historické, vedecké a edukačné poslanie múzea.



Hlasovanie reflektovalo na argumenty, ktoré zazneli vo vyše dve a pol hodiny trvajúcej diskusii o zámere.



Ministri kultúry a obrany, Natália Milanová a Jaroslav Naď (obaja OĽANO), na rokovaní výboru vysvetľovali dôvody delimitácie, deklarovali, že zámer je motivovaný snahou urobiť modernejšie, atraktívnejšie a transparentnejšie múzeum. "Nič na doterajšom poslaní múzea sa meniť nebude," uistila ministerka kultúry. Šéf rezortu obrany vyjadril sklamanie nad tým, že diskusia sa posúva do emotívnej roviny, vyvolávania hystérie, a namiesto odbornej debaty sa vedie o téme politický boj.









Členka výboru, opozičná poslankyňa Ľubica Laššáková (nezaradená) tiež spomína politickú motiváciu, tou však označuje pre ňu nepochopiteľný zámer delimitácie. Upozorňuje pritom na to, že plánované zaradenie múzea pod Vojenský historický ústav nerešpektuje skutočnosť, že Múzeum SNP nie je „sklad zbraní, ale pamäťová inštitúcia dokumentujúca vojenské, no aj spoločensko-politické, hospodárske a sociálne obdobie druhej svetovej vojny na Slovensku.“



„Ak je nespokojnosť s vedením múzea, má sa riešiť štatutár, nie zriaďovateľská pôsobnosť,“ zdôraznila členka mimoparlamentného Hlasu-SD, ktorá neúspešne navrhovala uznesenie o zastavení zámeru delimitácie.



Generálny riaditeľ múzea Stanislav Mičev po rokovaní výboru zopakoval, že zámer vníma ako nesystémový krok. „Naozaj nerozumiem tomu, prečo ministerstvo kultúry robí takúto politiku a oslabuje vlastný rezort a zbavuje sa národnej pamäťovej inštitúcie, akou Múzeum SNP je,“ povedal Mičev. Naďalej sa obáva rozdelenia činnosti múzea, ktoré poškodí dobre fungujúcu a rešpektovanú inštitúciu, no môže podľa neho mať negatívny vplyv aj na celé múzejníctvo.









Ministri deklarovali, že presnými podmienkami delimitácie sa zaoberá pracovná skupina, zmena má prejsť legislatívnym procesom a pripomienkovým konaním. Riešiť sa tak má otázka aj právnej subjektivity Múzea SNP. Minister Naď to podľa svojich slov zvažuje, naznačuje pritom, že zmena rozhodovacej právomoci by mala viesť k efektívnejšiemu a transparentnejšiemu hospodáreniu.





Diskusia na výbore





Vedúci petičného výboru na zachovanie súčasného stavu Peter Maráky mieni, že zámer odporuje litere kompetenčného zákona. "Múzeum má prejsť do pôsobnosti ministerstva, ktoré má fakultatívnu možnosť starať sa o pamiatky a pamäťové inštitúcie z gescie ministerstva, ktorému takúto úlohu kompetenčný zákon ukladá ako povinnosť,“ povedal Maráky.



Členovia výboru Jozef Pročko a Monika Kozelová (obaja OĽANO) vyslovili presvedčenie, že v celej záležitosti nejde o odborný problém, ale politickú aktivitu Smeru-SD a Hlasu-SD.“ Nevidím problém v tom, ak sa zachová činnosť múzea, aby to prešlo pod rezort obrany, ktorý môže poskytnúť viac peňazí,“ dodala Kozelová. Podľa Pročka môže byť problémom jedine nedostatočná komunikácia, Milanovú poprosil o jej zintenzívnenie.



Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) si, naopak, myslí, že politickým krokom je práve rozhodnutie o delimitácii bez relevantného zdôvodnenia, len s deklarovaným finančným benefitom. Podľa Jarjabka vzniká v danej situácii i otázka zmysluplnosti ministerstva kultúry. "Načo je ministerstvo kultúry, keď sa nevie postarať o svoje erbové inštitúcie,“ uviedol podpredseda kultúrneho parlamentného výboru.



O pláne zmeny zriaďovateľa a podpísaní memoranda v tomto zmysle informovali ministri obrany a kultúry 5. mája, zmenu odôvodňovali aj možnou vyššou alokáciou pre múzeum. Vedenie Múzea SNP sa obáva, že krok, ktorý nebol prediskutovaný, môže zapríčiniť fragmentáciu činnosti múzea a poškodenie vybudovanej reputácie, prípadná strata právnej subjektivity zasa znemožní čerpať externé dotačné zdroje. Na podporu zachovania súčasného stavu vznikla petícia, v priebehu dvoch týždňov ju podpísalo viac ako 5000 ľudí.