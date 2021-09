Kunder: Odmietame priestupok týkajúci sa urážky verejného činiteľa

Bratislava 15. septembra (TASR) - Aliancia Fair-play vyzvala Ministerstvo vnútra (MV) SR, aby stiahlo časť legislatívneho návrhu, ktorou by zaviedlo nový priestupok spočívajúci v urážke verejného činiteľa pre výkon jeho právomocí. Túto novinku sa rezort snaží presadiť v rámci novely zákona o policajnom zbore. Informoval o tom riaditeľ Aliancie Fair-play Peter Kunder.



Pripomenul, že po schválení návrhu by bolo možné uložiť pokutu až 500 eur, napríklad aj kritikom práce politikov za predpokladu, že by politika urazili. O spáchaní priestupku by rozhodoval štátny úradník. "Zavedenie takého priestupku by sa stalo bičom, ktorý by sa vznášal nad kritikmi práce verejných činiteľov. Práve v tomto slovenská spoločnosť potrebuje veľmi slobodnú verejnú diskusiu," povedal Kunder.



Poukázal tiež na to, že pri súdnych sporoch na ochranu dobrého mena sa vychádza z opačného predpokladu, a to že politik by mal strpieť väčšiu mieru kritiky, dokonca aj viac expresívne vyjadrovanie a väčšie zásahy do súkromia než bežný človek. "Potrebujeme slobodu kritizovať návrhy zmien, ktoré sú formálne, pridrahé, hlúpe, nedomyslené či, naopak, premyslené, no myslené veľmi zle. A súčasťou toho musí byť aj sloboda nelichotivo sa vyjadrovať o politikoch či iných verejných činiteľoch, ktorí také návrhy predkladajú," dodal Kunder.



V súčasnosti ministerstvo vnútra pripomienky vznesené v rámci pripomienkového konania o novele zákona o policajnom zbore vyhodnocuje.