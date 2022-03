Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ: Hranice s Ukrajinou sú medzníkom ľudskosti

Košice 6. marca (TASR) - Hranice s Ukrajinou sa stali hranicami humanity, medzníkom našej ľudskosti, ktorá sa nemôže unaviť po týždni nepretržitej pomoci. Povedal to na hraničnom priechode Vyšné Nemecké košický eparchiálny biskup, vladyka Cyril Vasiľ SJ počas svojej sobotňajšej (5. 3.) cesty na miesta prvého kontaktu a hraničné priechody, kde kňazi, seminaristi a dobrovoľníci Košickej eparchie a ďalších organizácií poskytujú humanitárnu pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny. Ako informovala na svojej internetovej stránke Gréckokatolícka eparchia Košice (GEK), duchovnú podporu pomáhajúcim spolu s ním prišiel do regiónu vyjadriť aj predseda Rady Konfederácie biskupov Slovenska (KBS) pre migrantov a utečencov Mons. Jozef Haľko.



Keďže sú Ukrajinci vysoko religiózny národ, duchovnú podporu podľa GEK vyhľadávajú nielen s cieľom poskytnutia základnej humanitárnej pomoci, ale predovšetkým s prosbou o modlitbu a požehnanie pri ich ďalšej ceste na západ. Prítomnosť "zasvätených osôb" na miestach prvého kontaktu je preto podľa vladyku v týchto dňoch nenahraditeľnou a musí pokračovať.



Haľko zas vyzval mladých ľudí z celého Slovenska, aby sa zapojili do dobrovoľníckych činností na východe Slovenska a pomohli tak odľahčiť a vystriedať miestnych dobrovoľníkov, ktorí už začínajú pociťovať únavu a vyčerpanie.



Okrem hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom, kde sa obaja duchovní stretli so zástupcami jednotlivých inštitúcii a pomáhajúcich organizácii, navštívili i miestny gréckokatolícky farský úrad, ktorý sa stal v prvých dňoch utečeneckej krízy azylovým miestom pre matky s deťmi a v súčasnosti slúži ako koordinačné zázemie a sklad humanitárnej pomoci pre dobrovoľníkov.



Vo Veľkých Slemenciach, kde miestna gréckokatolícka farnosť a kňazi z okolia spolupracujú so Spišskou diecéznou charitou, našli podľa GEK "účinný model efektívnej a dobre koordinovanej pomoci" ukrajinským matkám s deťmi.



V Sobranciach povzbudili desiatky dobrovoľníkov z celého Slovenska, ktorí pod miestnym chrámom a v jeho okolí triedia, nakladajú a posielajú humanitárnu pomoc do Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Užhorode.



Zastávkami na ceste biskupov boli aj košická a michalovská železničná stanica, kde pomoc ukrajinským vojnovým utečencom koordinuje aj tamojšia gréckokatolícka farnosť.