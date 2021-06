Kúpaliská a vodné plochy sú otvorené už aj na Záhorí

Smrdáky 26. júna (TASR) – Slnečné počasie a zlepšujúca sa epidemiologická situácia umožnili postupné otváranie kúpalísk a vodných plôch určených na rekreáciu na Záhorí. TARS o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Martin Lidaj.



Od 12. júna je prístupné kúpalisko v Senici a uplynulý víkend bola odštartovaná sezóna aj na Kunovskej priehrade. "Na priehrade je zrenovovaná lodenica, ako aj priľahlé minigolfové ihrisko vrátane celého areálu. Ten je oplotený, aby sa zabránilo vandalom znehodnocovať ho. Otvorenie bolo plánované od začiatku letných prázdnin, ale ak pôjde všetko podľa plánu, otvoríme už v sobotu 26. júna,“ uviedla hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.



V Zlatníckej doline pri Skalici otvorili po zlepšení pandemickej situácie kúpalisko v pondelok 21. júna. Zatiaľ na základe COVID automatu je k dispozícii 30 percent kapacity kúpaliska. "Výpožičky ležadiel fungujú na zálohovom systéme pre zabezpečenie ich dezinfekcie po každom klientovi. Novinkou je platobný terminál na platobnú kartu," informuje mesto Skalica.



V meste Šaštín-Stráže slávnostne odštartujú v nedeľu (27. 6.) kalendár podujatí s názvom Leto na Gazárke, ktoré pripravilo mesto v spolupráci s rôznymi organizáciami. Gazárka pozostáva z piatich jazier, ktoré vznikli po vyťažení piesku. Sú využívané na rekreáciu a rybolov. Jazerá ponúkajú oddych na upravených pieskových plážach s pozvoľným prístupom do vody.



Kúpalisko v Malackách otvorili v utorok 22. júna. V júnovom režime počas pracovných dní bude otvorené od 13.00 do 20.00 h. Počas víkendu a od 1. júla každý deň budú prevádzkové hodiny od 10.00 do 20.00 h. V areáli sa okrem plaveckého bazéna s detským toboganom a detského bazéna nachádza aj minigolfové, volejbalové a detské ihrisko. Občerstvenie - teplé jedlá i rýchle občerstvenie - sú zabezpečené v dvoch bufetoch. Kapacita je zatiaľ obmedzená na 50 percent.