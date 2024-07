Odborníčka: Kúpanie v mori i bazéne môže podráždiť oči

Bratislava 22. júla (TASR) - Kúpanie môže podráždiť oči či spôsobiť bakteriálnu infekciu. V bazénoch a jazerách je oproti slanej vode riziko infekcií vyššie. Upozornila na to Slavomíra Hercová z oftalmologickej ambulancie Agel Clinic v Bratislave.



"Slaná voda môže podráždiť očí, ale riziko bakteriálnej infekcie nehrozí tak ako v sladkej. V bazénoch a jazerách je riziko infekcií vyššie," uviedla pre TASR.



V prípade nosenia kontaktných šošoviek odporúča používať pri plávaní plavecké okuliare. "V lete odporúčam uprednostniť jednodňové kontaktné šošovky. Zvlášť pri ceste do exotických krajín a do krajín s nižším hygienickým štandardom," doplnila odborníčka. Zároveň zdôraznila, že starostlivosť o kontaktné šošovky musí byť v lete dôsledná.



Hercová upozornila, že infekciu možno do oka preniesť aj rukou. "Počas leta sú vysoké teploty, viac sa potíme a máme tendenciu oči si utierať rukou. Treba si preto dávať pozor, aby sme si rukami nezaniesli infekciu do očí," ozrejmila.



Liečba mierneho infekčného zápalu sa dá podľa slov odborníčky zvládnuť antiseptickými kvapkami. "Na hnisavý zápal očný lekár predpíše lokálne antibiotiká," dodala.