Bratislava 31. marca (TASR) - Kúpanie vo vodopádoch, v tatranských plesách či potokoch je zakázané. Stráž prírody môže za to uložiť pokutu do 300 eur. Ak sa zistí porušenie zákona v uplynulom čase, podnet rieši Slovenská inšpekcia životného prostredia a po prešetrení môže udeliť pokutu do výšky 3319 eur. Na sociálnej sieti to pripomína Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR.



Tatranské plesá a potoky sú citlivými ekosystémami a žijú v nich nezvyčajné živočíšne druhy, napríklad endemity. Tieto druhy sú citlivé a aj malé zmeny prostredia môžu spôsobiť ich úhyn. "Pri kúpaní sa z povrchu nášho tela do vody uvoľňujú rôzne látky, ktoré menia chemizmus vody. Sú nimi napríklad dezodoranty, repelenty či opaľovacie krémy. V prírodnom vodopáde je zakázané sa kúpať, a to aj v bezprostrednej blízkosti nad a pod ním," vysvetľuje Zelená linka. Dodala, že okrem toho je zakázané meniť vodný režim, poškodzovať samotný skalný útvar a liezť na ňom.



Vodopády sú podľa linky prírodné útvary, ktoré voda spolu s ďalšími činiteľmi formovala do súčasnej podoby tisíce rokov. Ich ochranu definuje zákon o ochrane prírody a krajiny. Opustenie turistického chodníka a vstup do potokov či plies je porušenie legislatívy. "Podobne ako pri iných prírodných pamiatkach, aj pri vodopádoch platí, že zodpovedný návštevník prírody sa ich divokou krásou zostane kochať len z diaľky," uviedla Zelená linka s tým, že každý rok sa nájdu ľudia, ktorí zákaz porušia.