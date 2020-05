Kúpeľné mesto Piešťany sa pripravuje na turistov

Piešťany 9. mája (TASR) - Postupné otváranie prevádzok ukazuje, aký rôznorodý mix atraktivít ponúka región mesta Piešťany. Uviedla to výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiana Nevolná. Predpokladá, že keď sa obmedzenia pre nový koronavírus skončia, Slováci budú vyhľadávať najmä domáce destinácie, preto sa na toto obdobie intenzívne pripravujú.



Mala to byť historicky najlepšia sezóna, namiesto toho počíta cestovný ruch straty. "No Piešťany a okolie sú dôkazom, že človek nemusí precestovať pol sveta, aby zažil kvalitnú dovolenku so všetkým, čo od nej čaká – slnko, vodu, relax, dobré jedlo, športové aj iné voľnočasové možnosti, a u nás, samozrejme, aj kúpele," uviedla.



Piešťanské kúpele už začali s ubytovávaním prvých hostí. V hoteloch je možné krátkodobé ubytovanie, otvárajú aj gastronomické prevádzky a niektoré prichádzajú s novinkami, ktoré im uľahčia fungovanie v čase obmedzení. Cez víkend otvára aj Balneologické múzeum Imricha Wintera vo všetkých jeho expozíciách, na návštevníkov sa pripravuje expozícia Vojenského historického múzea pri letisku. Na budúci týždeň otvoria v Moravanoch nad Váhom Classic Car Museum s veteránmi.