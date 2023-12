Kúpou obrazu v dražbe môžu ľudia do pondelka podporiť deti s autizmom

Bratislava 9. decembra (TASR) - Kúpou obrazu v dražbe môžu ľudia do pondelka (11. 12.) podporiť deti s autizmom. Autormi obrazov sú deti zo súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom na Jozefskej ulici. TASR o tom informovala jej riaditeľka Dagmar Šuranová.



Ľudia sa môžu zapojiť do dražby o deväť diel na sociálnej sieti na profile školy. Vydražené finančné prostriedky poputujú pre občianske združenie školy - CestAut.



Okrem finančnej pomoci je cieľom dražby zároveň osveta o poruchách autistického spektra (PAS). "Byť dieťaťom s PAS by nemalo byť stigmou, vyjadrujúcou číslami či percentami odlišnosť od 'normy'. Spôsob, akým deti s PAS prijímajú, spracúvajú a integrujú informácie je odlišný, jedinečný a fascinujúci zároveň," podotkla riaditeľka.