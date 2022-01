Kuriéri doručili rekordné množstvo vianočných darčekov

Foto: DPD

Bratislava 17. januára (OTS) - Prebiehajúca pandémia koronavírusu, lockdown a zatvorené obchody, ale aj meniace sa nákupné zvyklosti ľudí spôsobili, že darčeky pre svojich blízkych pred sviatkami nakupovalo na internete rekordné množstvo ľudí. Spoločnosť DPD sa na sezónu pripravila v predstihu. Vďaka posilnenej kapacite a investíciám do prepravnej siete koncoročný nápor bez problémov zvládla.Vianočná sezóna sa pre internetové obchody a kuriérov každý rok začína približne v polovici novembra. V posledných týždňoch pred Vianocami sa množstvo prepravených zásielok bežne zvýši aj o viac ako o polovicu v porovnaní so zvyškom roka.hovorína Slovensku. Situácia bola podobná v celej Európe. DPDgroup dokonca prekonala počas uplynulej sezóny rekord v počte prepravených zásielok za jeden deň v európskych krajinách. V pondelok 29. novembra doručila spoločnosť európskym zákazníkom rekordných 12,2 miliónov balíkov. Počas celej koncoročnej sezóny DPDgroup doručila konečným zákazníkom v Európe viac ako 350 miliónov zásielok.Množstvo ľudí, ktorí nakupujú na internete sa postupne zvyšuje. Počas pandémie sa však tento rast ešte viac zrýchlil. Výhody online nakupovania objavili aj ľudia, ktorí s nim predtým nemali skúsenosti a mnohí ostali internetovým obchodom verní aj naďalej. Bezpečnostné opatrenia a zavreté obchody v predvianočnom čase spôsobili, že ľudia presunuli prakticky všetky svoje nákupy na internet. DPD napriek rekordným počtom doručila v termíne do Vianoc všetky zásielky, ktoré boli odovzdané do prepravnej siete na Slovensku do 20. decembra. Načas sa k adresátom dostala aj väčšina tých zásielok (92 %), ktoré boli odovzdané na prepravu po tomto termíne.hovorí. Samotné doručovanie bolo bezpečnejšie vďaka minimalizovaniu kontaktu medzi adresátom a kuriérom. Na prebratie zásielky zákazníkom stačí nadiktovať štvormiestny PIN-kód, ktorý obdržia v notifikácii zásielky a za dobierku je možno platiť platobnou kartou bezkontaktne.DPD nedávno otvorila nové priestory v Bratislave, ktoré sú vybavené plne automatickou triediacou linkou. Tá dokáže spracovať až 10 000 zásielok za hodinu. Vďaka moderným technológiám je tak cesta balíka od odosielateľa k adresátom omnoho rýchlejšia. DPD tiež zefektívnilo dopravu medzi Bratislavou a Žilinou. Medzi týmito dvoma mestami prepravuje balíky tzv. cestný vlak - extra dlhá jazdná súprava, ktorá dokáže dopravovať zásielky efektívne, a to s výrazne nižšou spotrebou, ako klasické nákladné ťahače s návesom. Vďaka pohonu na kvapalný zemný plyn LNG je jazdná súprava navyše šetrná k životnému prostrediu.dodáva