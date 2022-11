Kuriérska spoločnosť DPD upozorňuje na zvýšenú aktivitu podvodníkov

Bratislava 3. novembra (OTS) - Pozornosť by mali zákazníci internetových obchodov zvýšiť najmä pred blížiacimi sa sviatkami. Podľa kuriérskej spoločnosti DPD bude prudký nárast ľudí nakupujúcich na internete pred Vianocami lákať aj podvodníkov, ktorí budú chcieť zneužiť nepozorných zákazníkov.Metódy, ktoré používajú podvodníci na oklamanie ľudí na internete sú stále prepracovanejšie. Potenciálne obete oslovujú prostredníctvom e-mailov, či SMS správ, pričom zneužívajú mená a vizuál napríklad bánk, platobných spoločností alebo kuriérskych firiem.hovorí. Oficiálne vyzerajúci e-mail môže pôsobiť dôveryhodne, link v podvodnej správe však presmeruje zákazníka na stránku, ktorá sa snaží pod zámienkou získať jeho platobné údaje.DPD preto vyzýva ľudí na zvýšenú opatrnosť. Najmä v predvianočnom období majú zákazníci na ceste aj viacero objednávok. Môže sa tak ľahko stať, že stratia prehľad a ostražitosťhovorí- Majte prehľad o svojich objednávkach.- Ak nečakáte zásielku, nereagujte na správy, ktoré sa tvária ako komunikácia kuriérskej spoločnosti. Buďte opatrní pri úhradách neočakávaných služieb alebo zásielok, ktoré neviete identifikovať.- Spoločnosť DPD nikdy nežiada o zaslanie peňažných prostriedkov na účet uvedený v maile ani o vyplnenie bankových údajov v zaslaných odkazoch. Akékoľvek platby za tovar alebo doručenie prebiehajú priamo na stránkee-shopu pri objednávke alebo pri doručení tovaru u kuriéra.- Buďte opatrní, ak predávate veci cez internet a nevypĺňajte svoje bankové údaje v odkazoch zaslaných súkromnými osobami.- DPD poskytuje príjemcom aplikáciu myDPD . Jej využívanie vás tiež ochráni pred podvodmi. Všetky zásielky, ktoré vám kuriérska spoločnosť doručuje, si môžete skontrolovať v aplikácii. Viete tak, či k vám zásielka naozaj smeruje a či je to balík, ktorý ste si objednali. Aplikáciu si môžete stiahnuť do telefónu, alebo môžete využívať jej webovú verziu.