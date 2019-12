Kurilla: SR presvedčila Brusel opatreniami na zlepšenie ovzdušia

Brusel 19. decembra (TASR) - Slovenská delegácia na štvrtkovom zasadnutí Rady EÚ pre životné prostredie v Bruseli oboznámila jej účastníkov s výsledkami medzinárodného fóra #CleanAirEU, ktoré sa koncom novembra konalo v Bratislave. Pre TASR to uviedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla (nominant Most-Híd).



Kurilla pripomenul, že na dvojdňovom bratislavskom podujatí, ktoré bolo pripravené spolu s Európskou komisiou, sa stretlo viac ako 500 expertov z celej Európy, aby diskutovali o najlepších praktikách a spôsoboch zlepšenia kvalitu ovzdušia.



"Veľa členských štátov EÚ vrátane Slovenska má dlhodobý problém s plnením štandardov a noriem, ktoré majú veľmi vážny dopad na kardiovaskulárne a respiračné ochorenia a vôbec na zdravie obyvateľstva. Je to takzvaný tichý zabijak," povedal Kurilla.



Dodal, že iniciatíva Európskej komisie je smerovaná do vnútra členských krajín, aby riešili svoje špecifické problémy. Na Slovensku a vôbec v strednej a východnej Európe je to najmä problém s domácim vykurovaním, to znamená používanie tuhých palív ako sú uhlie a drevo.



Vláda SR preto prijala inaciatívu na modernizáciu vykurovania na lokálnej úrovni. Bratislavská konferencia zadefinovala konkrétne kroky a ambície, ako lepšie napĺňať platnú legislatívu v tejto oblasti a priblížiť sa čo najviac k štandardom Svetovej zdravotníckej organizácie v snahe znížiť vysoký počet predčasných úmrtí zapríčinených zlým stavom ovzdušia.



"Na Slovensku sa počíta okolo 4000 úmrtí ročne, čo je niekoľkonásobne viac, ako zahynie ľudí pri dopravných nehodách. Je to vážny problém, budeme sa musieť viac venovať domácemu vykurovaniu a tiež znižovaniu emisií v doprave," konštatoval Kurilla.



V rezorte dopravy je podľa neho na Slovensku potrebné riešiť otázku emisií CO2 najmä vo veľkých mestách, ale platí, že 80 percent celkového znečistenia je spôsobené domácim vykurovaním.



Európska komisia podľa Kurillu prísne sledovala Slovensko práve kvôli zlému stavu ovzdušia. Situácia sa však zmenila, Slováci si zodpovedne plnia svoje "domáce úlohy" a vyhli sa aj súdnej žalobe.



"Konkrétne kroky presvedčili partnerov z Európskej komisie. Z tých 11 krajín, ktoré boli niekoľkonásobne pozvané na koberček, iba dve dokázali obhájiť svoje kroky a nastavenie politík. Sú to Slovensko a Česko. Ostatných deväť krajín bolo zažalovaných na Súdnom dvore EÚ," povedal Kurilla.



Slovensko presvedčilo Brusel opatreniami, ako je dotácia na vykurovacie kotle (35 miliónov eur v pilotnej fáze), čiže snahou vymeniť od 10.000 do 15.000 kotlov. Zabodovali aj opatrenia v podobe regulácií emisií zo stredne veľkých spaľovacích zariadení, teda sprísnenie vykurovacích štandardov pre kotolne, čo sa týka aj nemocníc alebo škôl. Vláda SR sprísnila aj legislatívu, ktorá ponúka vyváranie nízkoemisných zón. To má vplyv najmä na veľké mestské aglomerácie s hustou premávkou dopravy. Tu je podľa Kurillu vhodným riešením posilnenie integrovanej dopravy a zlepšenie stavu mestskej hromadnej dopravy.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)