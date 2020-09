Kurilla: Zelené strechy majú dobré funkcie v lete aj v zime

Bratislava 15. septembra (TASR) - Zelené strechy majú dobré funkcie v lete aj v zime. V lete sú ochladzujúcim prvkom. V zime šetria energiu, pretože sú ďalšou izolačnou vrstvou. Vytvárajú aj priaznivú mikroklímu, ktorá je z hľadiska kvality ovzdušia dobrá. Uviedol to poradca prezidentky pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie Norbert Kurilla.



Financie na zelenú strechu sú v prvom štádiu pravdepodobne vyššie, hovorí Kurilla. No zároveň dodáva, že investícia sa oplatí hlavne preto, lebo sa ušetria peniaze za vykurovanie, respektíve chladenie. Zelená strecha má aj zdravotné benefity vďaka priaznivej mikroklíme. "Myslím, že investícia sa oplatí v dlhodobejšom horizonte," podotkol poradca prezidentky. Verí, že postupne budú zelené strechy dostupnejšie čo najširšiemu okruhu ľudí, firiem a vládnych inštitúcií.



Na zelenej streche musí byť dostatočná vrstva substrátu, ktorá bude zadržiavať vodu. Menej zrážkovej vody sa tak odvedie do kanalizácie, čo má podľa Kurillu pozitívny efekt. Mikroklíma je tvorená rastlinami aj rôznymi rozchodníkmi. Zelená strecha dokáže zadržiavať teplo, odráža slnečné lúče, respektíve ich prijíma, aby neohrievali celé okolie. "Na betónových plochách na rôznych námestiach a rozpálených budovách, kde chýbajú zelené prvky, dochádza často k prehriatiu, ako je bežné," hovorí Kurilla.



Na Slovensku je podľa Kurillu viac ako 5000 verejných budov a Kancelária prezidenta SR, ktorá chce zo svojej strechy spraviť zelenú, by mohla ísť v tomto príkladom. "V správe úradu prezidenta sa nachádza niekoľko objektov a my sa budeme snažiť, v rámci klasického plánu obnovy, veľmi silno integrovať environmentálne a energetické prvky alebo kritériá," povedal.