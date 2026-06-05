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Kurilovská: Pri kontrole na vnútorných hraniciach čakáme výklad
Na štvrtkovom zasadnutí Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci v Luxemburgu sa ministri venovali ochrane schengenského priestoru.
Autor TASR
Luxemburg 5. júna (TASR) - Na štvrtkovom zasadnutí Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci v Luxemburgu sa ministri venovali otázkam ochrany schengenského priestoru, budúcemu právnemu postaveniu odídencov z Ukrajiny, situácii na Blízkom východe či nastupujúcemu írskemu predsedníctvu v Rade EÚ. SR na ňom zastupovala prvá štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská. TASR o tom v piatok informovali z odboru strategickej komunikácie Ministerstva vnútra (MV) SR.
Kurilovská sa poďakovala Európskej komisii za vypracovanie Správy o stave schengenu za uplynulý rok. Uvítala jej stanovisko k zásadám proporcionality kontrol na vnútorných hraniciach, proti ktorým Slovensko dlhodobo vystupuje.
„Samotné posúdenie Komisie je v mnohých častiach pomerne kritické a identifikuje viaceré nedostatky v odôvodnení opatrení. Napriek tomu nám v záverečných odporúčaniach chýbajú konkrétne požiadavky na nápravu, ako aj jasne stanovené časové lehoty na ich splnenie,“ uviedla štátna tajomníčka.
Slovensko podporuje posilnenie ochrany vonkajších hraníc a efektívnu návratovú politiku, uviedol v tlačovom vyhlásení odbor strategickej komunikácie MV SR. „V otázke dočasnej ochrany pre odídencov z Ukrajiny Slovenská republika podporila predĺženie smernice o ďalší rok. V súčasnosti platí smernica do marca 2027. Prípadné obmedzenie rozsahu udeľovania ochrany si však bude vyžadovať ďalšiu diskusiu a jasné postupy,“ doplnil.
„Osoby, ktoré by boli z dočasnej ochrany vylúčené, budú totiž s vysokou pravdepodobnosťou podávať žiadosti o medzinárodnú ochranu. Tie bude potrebné individuálne posudzovať v rámci azylového konania so všetkými kapacitnými, finančnými a personálnymi dôsledkami,“ poukázala Kurilovská na jedny z možných negatívnych vplyvov takýchto obmedzení.
V prípade zamietnutia by sa objavila tiež otázka ochrany ľudských práv pri potrebe vykonania návratu na Ukrajinu, vysvetľuje MV SR. V neposlednom rade bola vo štvrtok predstavená príprava novej Európskej bezpečnostnej stratégie a priority írskeho predsedníctva v Rade Európskej únie v druhom polroku 2026.
Kurilovská sa poďakovala Európskej komisii za vypracovanie Správy o stave schengenu za uplynulý rok. Uvítala jej stanovisko k zásadám proporcionality kontrol na vnútorných hraniciach, proti ktorým Slovensko dlhodobo vystupuje.
„Samotné posúdenie Komisie je v mnohých častiach pomerne kritické a identifikuje viaceré nedostatky v odôvodnení opatrení. Napriek tomu nám v záverečných odporúčaniach chýbajú konkrétne požiadavky na nápravu, ako aj jasne stanovené časové lehoty na ich splnenie,“ uviedla štátna tajomníčka.
Slovensko podporuje posilnenie ochrany vonkajších hraníc a efektívnu návratovú politiku, uviedol v tlačovom vyhlásení odbor strategickej komunikácie MV SR. „V otázke dočasnej ochrany pre odídencov z Ukrajiny Slovenská republika podporila predĺženie smernice o ďalší rok. V súčasnosti platí smernica do marca 2027. Prípadné obmedzenie rozsahu udeľovania ochrany si však bude vyžadovať ďalšiu diskusiu a jasné postupy,“ doplnil.
„Osoby, ktoré by boli z dočasnej ochrany vylúčené, budú totiž s vysokou pravdepodobnosťou podávať žiadosti o medzinárodnú ochranu. Tie bude potrebné individuálne posudzovať v rámci azylového konania so všetkými kapacitnými, finančnými a personálnymi dôsledkami,“ poukázala Kurilovská na jedny z možných negatívnych vplyvov takýchto obmedzení.
V prípade zamietnutia by sa objavila tiež otázka ochrany ľudských práv pri potrebe vykonania návratu na Ukrajinu, vysvetľuje MV SR. V neposlednom rade bola vo štvrtok predstavená príprava novej Európskej bezpečnostnej stratégie a priority írskeho predsedníctva v Rade Európskej únie v druhom polroku 2026.