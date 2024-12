Kurilovská: SR podporovala Bulharsko a Rumunsko vstúpiť do schengenu

Brusel 12. decembra (TASR) - Rozširovanie schengenského priestoru má svoje opodstatnenie, vyhlásila štátna tajomníčka ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská po štvrtkovom zasadnutí Rady EÚ pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť v Bruseli, na ktorom sa rozhodlo, že Bulharsko a Rumunsko sa od 1. januára 2025 stanú plnoprávnymi členmi schengenského priestoru, informuje spravodajca TASR.



Kurilovská tento moment označila za historický aj preto, že obe krajiny sa 13 rokov pokúšali o plné členstvo v Schengene a dokázali postupne splniť všetky potrebné požiadavky.



"Slovensko od úplného začiatku podporovalo vstup Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru, teraz táto skutočnosť nastala. Maďarsko v rámci svojho predsedníctva v Rade EÚ si to dalo ako výrazný cieľ, bolo aj pri tých prvých prístupových rokovaniach a podarilo sa to," uviedla.



Kurilovská súhlasí s názorom Európskej komisie, že čím je schengen väčší, tým je EÚ silnejšia.



"Čím je schengenský priestor väčší a širší, tým je aj bezpečnejší a viac umožňuje voľný pohyb tovarov, služieb a obyvateľstva. Všetky verejné prieskumy ukazujú, že to má svoje opodstatnenie," vysvetlila štátna tajomníčka.



Niektoré krajiny však medzičasom z dôvodu nelegálnej migrácie z tretích krajín predlžujú hraničné kontroly na hraniciach vnútri schengenu a ďalšie, napríklad Holandsko, ich práve zaviedli.



Kurilovská uviedla, že Rada ministrov sa zaoberala aj touto témou a podľa jej slov zavedenie takýchto kontrol znamená "určitý diskomfort" vnútri schengenu.



"Musíme sa preto snažiť o výraznú ochranu a bezpečnosť vonkajších hraníc a o všetky skutočnosti, ktoré s tým súvisia, napríklad zavedenie digitalizácie, zavedenie a využívanie všetkých informačných systémov, ktoré máme nastavené. Slovensko je na to pripravené," odkázala Kurilovská.