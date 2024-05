Kurilovská: Zatiaľ nie je taká situácia, aby deti nešli do školy

Bratislava 8. mája (TASR) - Zatiaľ nie sú dôvody, aby boli vo štvrtok (9. 5.) školy zatvorené. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedla štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská, reagujúca na utorkové (7. 5.) bombové hrozby, ktoré prerušili prevádzku škôl.



Uistila, že rezort vnútra i ministerstvo školstva sa dôsledne zaoberajú situáciou. "Zatiaľ, ako sme sa rozprávali aj s predstaviteľmi rezortu školstva, nie je taká situácia, aby deti vo štvrtok nemali ísť do školy," uviedla Kurilovská. Potvrdila, že v utorok boli uskutočnené všetky prehliadky. "Musím potvrdiť, že sme celkovo zaznamenali vyše 1300 varovných mailov a bombových ohrození, ktoré sa týkali škôl," informovala. "Dnes sa, našťastie, nič nedeje, no operatíva je, samozrejme, v pohotovosti," upozornila pred začiatkom kovania kabinetu.



Utorkové hrozby varovali pred bombami nielen na školách, ale aj v budovách bánk či predajniach elektrotechniky.