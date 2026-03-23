< sekcia Slovensko
Kurz digitálnych zručností absolvovali v Častej dve stovky seniorov
Hlavným cieľom je zlepšiť digitálne zručnosti približne 100.440 seniorom vo veku od 65 rokov a znevýhodneným osobám formou vzdelávacích školení.
Autor TASR
Bratislava/Častá 23. marca (TASR) - V obci Častá v okrese Pezinok úspešne absolvovali kurz digitálnych zručností dve stovky seniorov. Pri pondelkovom vyhodnotení bol aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý).
„Seniori okrem tabletu dostanú za úspešné absolvovanie kurzu aj mobilné dátové pripojenie,“ uviedol a vyjadril potešenie nad záujmom seniorov o kurz. Vyzdvihol aj samotnú myšlienku digitálneho vzdelávania. „Nie je to len o získaní nových zručností, ale aj o vedomostiach, ako sa chrániť pred hrozbami online prostredia,“ upozornil Migaľ.
V súčasnosti je v rámci projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov podľa jeho slov vyškolených približne 67.000 ľudí, ambíciou rezortu je do konca júna 100.000 seniorov. „Budeme preto i posilňovať školiteľské kapacity,“ dodal minister.
Starosta Častej František Kašický tiež ocenil význam edukačného programu. „Je to typ projektu, ktorý zafungoval, aj v budúcnosti budeme takéto vzdelávacie aktivity radi podporovať,“ vyhlásil. Ocenil, že projektu sa mohli zúčastniť aj obyvatelia okolitých obcí. „Okrem teda stovky seniorov priamo od nás z Častej, absolvovala kurz aj ďalšia stovka ľudí z blízkeho okolia,“ vysvetlil.
Projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“, známy aj ako Digitálni seniori, predstavuje unikátny koncept zvyšovania digitálnych zručností a povedomia o dôležitosti digitalizácie obyvateľov na Slovensku. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť digitálne zručnosti približne 100.440 seniorom vo veku od 65 rokov a znevýhodneným osobám formou vzdelávacích školení. Je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.
„Seniori okrem tabletu dostanú za úspešné absolvovanie kurzu aj mobilné dátové pripojenie,“ uviedol a vyjadril potešenie nad záujmom seniorov o kurz. Vyzdvihol aj samotnú myšlienku digitálneho vzdelávania. „Nie je to len o získaní nových zručností, ale aj o vedomostiach, ako sa chrániť pred hrozbami online prostredia,“ upozornil Migaľ.
V súčasnosti je v rámci projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov podľa jeho slov vyškolených približne 67.000 ľudí, ambíciou rezortu je do konca júna 100.000 seniorov. „Budeme preto i posilňovať školiteľské kapacity,“ dodal minister.
Starosta Častej František Kašický tiež ocenil význam edukačného programu. „Je to typ projektu, ktorý zafungoval, aj v budúcnosti budeme takéto vzdelávacie aktivity radi podporovať,“ vyhlásil. Ocenil, že projektu sa mohli zúčastniť aj obyvatelia okolitých obcí. „Okrem teda stovky seniorov priamo od nás z Častej, absolvovala kurz aj ďalšia stovka ľudí z blízkeho okolia,“ vysvetlil.
Projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“, známy aj ako Digitálni seniori, predstavuje unikátny koncept zvyšovania digitálnych zručností a povedomia o dôležitosti digitalizácie obyvateľov na Slovensku. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť digitálne zručnosti približne 100.440 seniorom vo veku od 65 rokov a znevýhodneným osobám formou vzdelávacích školení. Je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.