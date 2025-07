Kužela: V nádobe na kolonoskopiu bola zmes vody a formaldehydu

Bratislava 15. júla (TASR) - V oplachovej nádobe, ktorá sa používa pri kolonoskopických vyšetreniach, bola zmes vody a formaldehydu. Dvaja pacienti Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala (UN-NsM) v Bratislave zostávajú hospitalizovaní. Ich stav je stabilizovaný. Na spoločnej tlačovej konferencii s prezidentkou Policajného zboru poverenou výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Janou Maškarovou o tom v utorok informoval generálny riaditeľ nemocnice Ladislav Kužela. Deklaroval, že nemocnica je pre pacientov bezpečná. UN-NsM pre incident podala aj trestné oznámenie.



Kužela zároveň odmietol, že by nemocničný personál pochybil. „Je prirodzené, že všetci si kladieme rovnaké otázky. Ako je možné, že pri rutinných kolonoskopických vyšetreniach došlo k takýmto neštandardným komplikáciám? Kto neoprávnene a nezákonne zasiahol do zdravotníckeho materiálu, kto pridal formaldehyd do oplachovej pumpy? Na tieto otázky vám v tejto chvíli nedokážem odpovedať. Musíme si počkať na oficiálne výsledky vyšetrovania,“ uviedol riaditeľ. Odmietol aj to, že by sa nemocnica snažila niečo zamlčať. Pred informovaním verejnosti bolo podľa neho potrebné preveriť fakty.



Ako priblížil, nemocnica začala konať ešte 25. júna, keď sa objavili prvé dva prípady problémov po vyšetrení. Vedenie gastroenterológie sa rozhodlo pre vyhľadanie ďalších prípadov medzi pacientmi po kolonoskopii. Zrušilo aj všetky plánované vyšetrenia. Na ďalší deň skontrolovali zariadenia používané pri kolonoskopii. Kontrola nepreukázala technické problémy prístrojov. Personál nemocnice však našiel zvyšky mierne zapáchajúcej tekutiny. Testy odobratej vzorky neskôr potvrdili, že išlo práve o zmes vody a formaldehydu. V pôvodnej fľaši od formaldehydu bola podľa Kuželu voda.



Riaditeľ trvá na tom, že nemocnica postupovala správne a vďaka krokom manažmentu sa zabránilo ďalším nebezpečným situáciám. Zriadená interná komisia odporučila vedeniu nemocnice podať trestné oznámenie, čo riaditeľ urobil 27. júna. Kužela takisto spomenul ďalšie kroky nemocnice.



„Dňa 30. júna vydal v ranných hodinách Mestský súd Bratislava príkaz na prehliadku priestorov, vo večerných hodinách bola vykonaná políciou obhliadka priestorov vyšetrovne a zaistené kolonoskopy a tekutiny boli vydané orgánom činným v trestnom konaní na účely ich ďalšieho skúmania,“ uviedol Kužela.



Riaditeľ nemocnice na tlačovej konferencii neodpovedal na otázky, či by nemal v súvislosti s prípadom odstúpiť.



Policajná prezidentka Maškarová deklarovala, že celý incident bude riadne vyšetrený. Prípad vyšetruje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave ako trestný čin ublíženia na zdraví. Okrem obhliadky priestorov a zaistenia dôkazov už policajti vypočuli aj viacerých ľudí.



UN-NsM v Bratislave musela preventívne pozastaviť endoskopický program v rámci gastroenterologického centra. Dôvodom bol výskyt neštandardných reakcií u siedmich pacientov po použití technológie pri kolonoskopickom vyšetrení. Rozhodnutie pozastaviť endoskopický program prijala špeciálne zriadená komisia. Nemocnica zároveň prijala prísne bezpečnostné opatrenia a spustila kontrolný audit.