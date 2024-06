Kvet agátu má viacero priaznivých účinkov, využíva sa aj v kozmetike

Bratislava 16. júna (TASR) - Kvety agátu majú viacero priaznivých účinkov na zdravie. Pomáhajú napríklad pri pálení záhy, bolesti hlavy či uvoľňovaní hlienov. Využiť ich možno aj v kozmetike či v kuchyni. Na sociálnej sieti na to poukázal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.



Priblížil, že agátový kvet okrem iného povzbudzuje vylučovanie tráviacich enzýmov, uvoľňuje kŕče hladkého svalstva, zlepšuje činnosť močového ústrojenstva a viaceré zložky pôsobia na zníženie žalúdočnej kyseliny.



V kuchyni ho možno využiť na prípravu čaju, sirupu, lekváru či agátového vína alebo medu. "Agátový med je spomedzi medov najčírejší, pretože obsahuje najmenej peľových zŕn. Má jemnú chuť a pôsobí upokojujúco pri fyzickom aj psychickom vyčerpaní," ozrejmila Katarína Blažová z Poradne zdravia RÚVZ Bratislava. Dodala, že vo forme éterického oleja možno kvety agátu použiť do kúpeľa a na prevoňanie domácnosti.



RÚVZ upozornil, že z agátu sa využívajú len kvety, pretože kôra, listy aj semená sú jedovaté. "Kvety zberáme v máji a júni, pričom je potrebné ich pred sušením či varením odstopkovať, aby nezhnedli a aj po vysušení by sa nemala stratiť biela farba z lupeňov," doplnil úrad.