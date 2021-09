Kvíz Odhaľ nácka umožňuje stredoškolákom odhaliť extrémistické motívy

Bratislava 9. septembra (TASR) - Internetový kvíz Odhaľ nácka umožňuje jednoduchou a atraktívnou formou stredoškolákom zorientovať sa v spleti neznášanlivých výrokov politikov a odhaliť v ich myslení a konaní extrémistické motívy. Kvíz spustil Friedrich Ebert Stiftung (www.fes.sk) na Slovensku a dvojtýždenník antifašistov Bojovník pri príležitosti 80. výročia vydania tzv. Židovského kódexu. TASR o tom informoval šéfredaktor periodika Braňo Ondruš.upozornil predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár.poznamenal.Kvíz obsahuje 18 výrokov, ku každému sú štyri možnosti. Po označení autora výroku sa objaví informácia o správnej odpovedi a krátky text s fotkou, ktorý súťažiacich oboznámi s dobovým kontextom výroku a jeho obsahu.Študenti sa môžu otestovať do 9. októbra. Po jeho absolvovaní budú zaradení do žrebovania o možnosť účasti na exkurzii do bývalého koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau, v ktorom Múzeum SNP prevádzkuje slovenskú národnú expozíciu. Každý z vyžrebovaných si na exkurziu môže zobrať ešte dve kamarátky alebo kamarátov.Adresa kvízu je https://odhal-nacka.sk