KVOP: Z vyše 600 nevyriešených podnetov sme zaznamenali 50 porušení

Bratislava 6. januára (TASR) - Kancelária verejného ochrancu práv (KVOP) prijala za osem mesiacov, počas ktorých bola stolička ombudsmana neobsadená, okolo 619 podnetov. Z toho v približne 50 prípadoch konštatoval verejný ochranca práv porušenie základných práv a slobôd. Pre TASR to priblížil nový ombudsman Róbert Dobrovodský, ktorý sa ujal funkcie 1. decembra minulého roka.



"Po príchode ma čakalo veľké množstvo spisov. S kolegami sme sa hneď dohodli, že vyberú tie, v ktorých zo svojej činnosti vidia porušenie základného ľudského práva, lebo to má prioritu," vysvetlil. Niektoré spisy sú podľa neho zložité viac, niektoré menej.



Poukázal, že kancelária fungovala aj počas jeho neprítomnosti a zamestnanci si naďalej žiadali k prípadom vyjadrenia, podklady a pýtali sa na konkrétne dôkazy. "Pracovali bez ohľadu na to, či tu verejný ochranca práv bol, alebo nebol," poznamenal Dobrovodský. Odborná prevádzka tak podľa neho stále pokračovala.



"Občan nemal pocit, že sa so spisom nič nedeje. Prišlo mu vyrozumenie, že sme zaevidovali spis, pýtame sa, aktivita tam bola. Akurát len finálne rozhodnutie čakalo na verejného ochrancu práv," vysvetlil. Spisy, ktoré obsahovali porušenia základných ľudských práv, začal po príchode do kancelárie čítať ombudsman ako prvé. Súbežne rieši už aj čerstvo prichádzajúce podnety.



Medzi spomínanými porušeniami boli podľa Dobrovodského rôzne životné situácie. "Najčastejšie problémy, čo som si všimol, boli prieťahy v konaniach," spresnil. Ako príklad uviedol situáciu, keď mala Sociálna poisťovňa priznať starobný alebo invalidný dôchodok, ale zákonné lehoty neboli dodržané. Respektíve poisťovňa dodržala lehotu a rozhodla, ale žiadateľ o dôchodok nemal stále v rukách rozhodnutie.



Dobrovodský zdôraznil, že si prečíta každý jeden spis, môže mať na konkrétny prípad iný názor ako jeho kolegovia. "To je aj úloha verejného ochrancu práv, aby zhodnotením všetkých faktov spoznal životnú situáciu človeka, pisateľa, podávateľa a možno aj zhodnotil, že ide o porušenie základného ľudského práva," dodal.



Stolička verejného ochrancu práv bola neobsadená po tom, čo predchodkyňa Dobrovodského Mária Patakyová skončila vo funkcii koncom marca. Odvtedy sa poslancom nedarilo zvoliť nového verejného ochrancu práv až do novembra.