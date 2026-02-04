< sekcia Slovensko
Kvórum potrebné na zmenu ústavy sa nezvýši, bude stačiť 90 hlasov
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Kvórum potrebné na prijatie zmeny Ústavy SR alebo ústavného zákona sa nezvýši. Národná rada (NR) SR totiž v stredajšom hlasovaní odmietla návrh nezaradeného poslanca Jána Ferenčáka, ktorým chcel presadiť, aby na prijatie ústavnej zmeny bolo treba aspoň 100 hlasov namiesto terajších 90.
„Navrhovanou zmenou sa mala zmeniť väčšina potrebná na prijatie zmien Ústavy SR. Takýmto spôsobom by sa posilnila vážnosť Ústavy SR. Jej zmeny by boli možné vtedy, keby sa na tom našiel spoločenský konsenzus,“ ozrejmil predkladateľ.
Ferenčák zvýšenie kvóra na zmenu ústavy odôvodňoval tým, že tento základný zákon mal prežiť politické cykly. „Od prijatia Ústavy SR v roku 1992 bola novelizovaná viac než 25-krát. Bolo podaných viac ako 170 návrhov na jej zmenu - často bez hlbšej spoločenskej diskusie. Takýto trend oslabuje vážnosť ústavy a premieňa ju na dokument, ktorý sa dá prispôsobiť ako volebný program,“ argumentoval.
