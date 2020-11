Kvóty pre slovenskú hudbu v rádiách sa budú rátať inak

Bratislava 24. novembra (TASR) – Výpočet týkajúci sa kvót pre slovenské hudobné diela vo vysielaní rádií sa upraví, po novom sa bude vyrátavať z času vysielania medzi 6.00 h a 24.00 h. Vyplýva to z novely zákona o vysielaní a retransmisii z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR schválili.



Po novom sa vypúšťa obmedzenie v prípade licencie na vysielanie rozhlasovej programovej služby, jeden vysielateľ bude môcť získať viac licencií. Novela sa týka aj prevodu licencie, zmeny majú umožniť vstup nových investorov do existujúcich štruktúr vysielateľov s podmienkou, aby bolo pri zlúčení alebo predaji zachované technické a personálne zabezpečenie vysielania danej programovej služby.



V prípade kvót pre slovenské hudobné diela sa upraví spôsob výpočtu podielu zákonom stanoveného percenta vo vysielaní (25 percent pre súkromné rádiá, 35 percent pre rádiá RTVS). Percentuálny podiel sa nebude viac počítať z celkového času vyhradeného vysielaniu hudobných diel za kalendárny mesiac, ale z času, v rámci ktorého sa zarátavajú slovenské skladby do stanoveného podielu, teda medzi 6.00 h a 24.00 h.



Ďalšie zmeny sa týkajú podielu reklamy v rozhlasovom vysielaní. Do maximálneho času denného vysielania, ktorý môže byť vyplnený reklamou – 20 percent v prípade súkromných rádií a tri percentá vo vysielaní rozhlasových služieb RTVS -, sa nebude započítavať dlhšie reklamné oznámenie a ani výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku. Zmeny sa týkať aj označenia sponzoringu programu či umiestňovania produktov v programe. Po novom ich už rádiá nemusia uvádzať na začiatku i na konci, ale len na začiatku alebo len na konci programu.



Účinnosť má novela nadobudnúť od januára 2021. V prípade konaní pri zisťovaní stavu v dodržiavaní právnych predpisov a podmienok udelenej licencie začatých pred 1. januárom 2021, ktoré neboli právoplatne skončené, sa bude postupovať podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020.