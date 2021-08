Kyberbezpečnostní výskumníci odhalili nové rodiny malvéru

Bratislava 14. augusta (TASR) – Výskumníci z kyberbezpečnostnej firmy ESET objavili skupinu desiatich doposiaľ nezdokumentovaných rodín malvéru, ktoré sú implementované ako škodlivé rozšírenia pre softvér webového servera Internet Information Services (IIS). Táto skupina škodlivého kódu odpočúva a manipuluje komunikáciu servera. Cieli najmä na vládne e-mailové schránky, transakcie kreditnými kartami na internetových obchodoch, ako aj na pomoc pri distribúcii malvéru.



Medzi obeťami nových rodín malvéru sú najmä vlády v juhovýchodnej Ázii a desiatky spoločností z rôznych priemyselných odvetví, ktoré sa nachádzajú hlavne v Kanade, Vietname a Indii, ale aj v USA, na Novom Zélande, v Južnej Kórei a ďalších krajinách.



Ako vysvetlili výskumníci, hrozby sa využívajú na kybernetickú kriminalitu, špionáž či podvody. "Vo všetkých prípadoch je však jeho hlavným cieľom zachytenie HTTP požiadaviek prichádzajúcich na kompromitovaný IIS server a ovplyvnenie jeho reakcií na niektoré požiadavky," vysvetlili experti.



Pri novom druhu hrozieb identifikovali výskumníci päť hlavných režimov malvéru. Jeden z nich umožňuje operátorom na diaľku ovládať napadnutý počítač, druhý zase umožňuje zachytiť pravidelný prenos medzi napadnutým serverom a jeho legitímnymi návštevníkmi a ukradnúť prihlasovacie dáta či platobné informácie. Ďalší režim upravuje HTTP reakcie odoslané návštevníkmi tak, aby slúžil škodlivému obsahu a iný zase robí z napadnutého servera bez vedomia používateľa súčasť príkazovej a riadiacej infraštruktúry pre inú rodinu škodlivých kódov. Malvér zameraný na SEO podvody zase upravuje obsah slúžiaci vyhľadávacím nástrojom tak, aby manipuloval s algoritmami a zlepšoval hodnotenie iných webových stránok, ktoré zaujímajú útočníkov.



"Je stále dosť zriedkavé, aby sa bezpečnostný softvér používal aj na ochranu IIS serverov, čo útočníkom uľahčuje dlhodobé nepozorované fungovanie," myslí si výskumníčka spoločnosti Zuzana Hromcová. Malo by to podľa nej znepokojovať všetky seriózne webové portály, ktoré chcú chrániť dáta svojich návštevníkov. Na pozore by podľa nej mali byť aj organizácie, ktoré používajú aplikáciu Outlook na webe, mohla by byť zaujímavým cieľom špionáže.



Ako prevenciu pred útokmi odporúčajú experti používať jedinečné, silné heslá a viacfaktorovú autentifikáciu. Treba myslieť aj na aktualizáciu operačného systému, používanie brány firewall pre webovú aplikáciu či nasadenie bezpečnostného riešenia. "Riziko zníži aj pravidelná kontrola konfigurácie IIS servera s cieľom overiť, či sú všetky nainštalované rozšírenia legitímne," uzavreli experti.