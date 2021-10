SaS vyzvala Kažimíra na odchod z funkcie guvernéra NBS

Bratislava 13. októbra (TASR) - Strana SaS vyzýva obvineného guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra, aby vyvodil osobnú zodpovednosť a vzdal sa funkcie. Strana to uviedla v stanovisku, ktoré TASR poskytol jej hovorca Ondrej Šprlák.



"Nejde tak ani o to, že Peter Kažimír dodnes nevysvetlil pôvod svojho majetku, ale o vznesenie obvinenia voči nemu, ktoré v konečnom dôsledku znamená poškodzovanie reputácie celého Slovenska," skonštatovala SaS. Poukázala na to, že guvernér NBS je aj členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky, a teda reprezentuje krajinu. "Takéto obvinenie preto nemôže v žiadnom prípade vzbudzovať dôveru u našich partnerov," dodala strana.



Kažimír je obvinený z prečinu podplácania. Obvinenie odmieta, necíti sa byť vinný zo žiadneho trestného činu.