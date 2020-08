Kyselica sa chce venovať najmä zákonom v gescii rezortu spravodlivosti

Bratislava 3. augusta (TASR) - Lukáš Kyselica chce ako poslanec parlamentu za OĽANO presadzovať legislatívu, ktorá je v gescii rezortu vnútra, ale hlavne ministerstva spravodlivosti. Uviedol to na sociálnej sieti. Zopakoval, že z postu štátneho tajomníka ministerstva vnútra odchádza, aby nepolarizoval spoločnosť.



"Naďalej budem presadzovať to, čo som sľuboval pred voľbami, o čo som sa snažil aj v rezorte, aby boli uvedené do obehu tie správne zákony, či už v gescii Ministerstva vnútra SR, ale hlavne Ministerstva spravodlivosti SR. Na niektorých som participoval od začiatku a ako poslanec budem nakoniec aj pri ich schvaľovaní v NR SR," napísal na sociálnej sieti.



Kyselica zároveň vylúčil medializované informácie o tom, že by zasahoval do procesu výberov prednostov okresných úradov na východnom Slovensku alebo dosadzoval ľudí na pozície v polícii.



Kyselica odstúpil z funkcie štátneho tajomníka po zverejnení informácie, že počas volebnej kampane pred parlamentnými voľbami pôsobil vo Vojenskom spravodajstve (VS). Minulý týždeň prišiel na parlamentný brannobezpečnostný výbor, na otázky členov výboru však neodpovedal. Viacerí poslanci namietali, že tento výbor nie je kompetentný riešiť otázky VS. Opozícia preto už avizovala iniciovanie Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti VS. Kyselicov kolega podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) súhlasí s tým, aby sa prípadom zaoberal výbor na kontrolu činnosti VS.