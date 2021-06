Kyselica upozornil na riziká pri úprave väzby,Susko hovorí o sprísnení

Bratislava 17. júna (TASR) - Pokiaľ úpravy kolúznej väzby obsahujú formu domnienky kolúzneho správania, ktorá sa netýka organizovaných skupín a podobne, s úpravou sa dá súhlasiť. Skonštatoval to poslanec Národnej rady (NR) SR Lukáš Kyselica (OĽANO) v diskusii o novele Trestného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti.



Priznal, že spočiatku zmeny podporiť nechcel. Viacerí vyšetrovatelia podľa neho navyše upozorňovali, že úprava kolúznej väzby sa nemôže len tak vytrhávať z celého procesu, pretože to môže mať fatálne dôsledky na celý prípravný proces.



Poslanec parlamentu Boris Susko (Smer-SD) tvrdí, že novelizáciou sa kolúzna väzba sprísňuje. Hoci sa pri nej skráti lehota, za sprísňujúce považuje ďalšie navrhované podmienky. Smer-SD takúto novelu podporiť podľa neho nemôže. Ak prejde do druhého čítania, verí, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) bude otvorená úpravám.



Kyselica považuje terajšiu právnu úpravu kolúznej väzby za dobre nastavenú. Pri prvotných návrhoch na zmeny bol pripravený za ne nehlasovať. "Pokiaľ je tam uvedená forma domnienky kolúzneho správania, ktorá sa netýka organizovaných skupín, netýka sa zločineckých skupín, s takouto úpravou sa dá súhlasiť," uviedol v pléne. Hovorí, že pri súčasných pochybnostiach o narúšaní práv obvinených je potrebné diskusiu otvoriť a je rád, že sa to aj urobilo. Teší ho aj to, že pri ďalšej avizovanej novelizácii Trestného poriadku by sa mal zjednodušiť proces prípravného konania. "Tak, ako je to deklarované aj v PVV," dodal.



"Celkovo to znamená sprísnenie podmienok pre väzbu a nie nejaké zníženie alebo zjemnenie," povedal o novele Susko. Namieta napríklad možnosť predĺženia kolúznej väzby pri zločineckých a organizovaných skupinách a podobne. Hovorí, že dnes sa akoby prestalo používať spolupáchateľstvo a konania sa nadkvalifikujú ako organizované skupiny. Vzhľadom na to sa tak podľa neho po novelizácii nebude využívať znížená základná lehota kolúznej väzby, ale tá predĺžená. Novele vyčíta aj ďalšie ustanovenia a verí, že v prípadnom druhom čítaní ešte budú možné zmeny.



Ministerka Kolíková zdôraznila potrebu citlivého prístupu pri takomto zásahu do Trestného poriadku. "Trestný poriadok je tu na to, aby sme vedeli odstíhať páchateľov," poznamenala s tým, že zákon musí myslieť aj na to, aby mal vyšetrovateľ čas na úkony, musí myslieť aj na možnosti marenia vyšetrovania, hrozbu úteku či pokračovania v páchaní trestného činu, ako aj na celý proces. Je podľa nej nebezpečné diskusiu viesť tak, že budú spochybňovať samotné inštitúty, bez ktorých by sme nevedeli trestné činy stíhať. "Inštitúty väzby patria do trestného poriadku. Potrebujeme ich," podčiarkla. Osobne sa domnieva, že aj súčasná právna úprava je dobrá. Zároveň je podľa nej na mieste sprísniť úpravu, ak je priestor na zúženie priestoru pre zneužívanie pravidiel. Tvrdí, že novela zlepšuje postavenie obvineného.