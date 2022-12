Ľ. Blaha a E. Kaliňák obvinili OĽANO a A. Stančíka z korupcie

Bratislava 12. decembra (TASR) - Opozičný Smer-SD pripravuje trestné oznámenie v súvislosti s postupmi koaličného hnutia OĽANO a jeho poslancov. Podpredsedovia strany Erik Kaliňák a Ľuboš Blaha na tlačovej konferencii hovorili o kupovaní si poslušnosti poslancov hnutia pri hlasovaní. Poukázali i na prípad z Národného ústavu reumatických chorôb (NÚRCH) v Piešťanoch a odvolanie Daniely Doležalovej z jeho vedenia. Tvrdia, že to malo byť dôsledkom sporu s otcom súčasného štátneho tajomníka Andreja Stančíka (OĽANO). Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ale uviedlo, že lekárka prišla o miesto pre organizačné zmeny.



Predstavitelia Smeru-SD tvrdia, že Doležalovú mali odvolať po upozorneniach na chyby iného lekára, otca štátneho tajomníka Stančíka. Po ich spore a hrozbách z jeho strany si ju mali zavolať na ministerstvo, kde jej odovzdali odvolací dekrét a zdôvodnili to organizačnými zmenami. Doležalová však tvrdí, že Stančík s lídrom OĽANO Igorom Matovičom tlačili na vedenie rezortu, aby ju vyhodili. Následne sa stal Stančík štátnym tajomníkom, čo malo byť podľa Doležalovej súčasťou dohody. Poukázala aj na hlasovanie o tzv. prorodinnom balíčku. Tvrdí, že jej to potvrdili iní členovia koalície.



Blaha pripomenul situáciu pri schvaľovaní balíčka a Stančíkov prvotný odmietavý postoj. Hovorí o politickej korupcii. "Stančík zradil všetko, v čo veril. Kvôli dvom veciam, teplá stolička štátneho tajomníka a živočíšna pomsta jeho tatka, ktorý nemal rád svoju nadriadenú," uviedol s tým, že Stančík by mal skončiť vo funkcii.



"Rozhodnutím MZ SR o zmene zriaďovacej listiny NÚRCH sa s účinnosťou od 1. júla 2022 zmenil kolektívny (trojosobový) štatutárny orgán – rada riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ - na jednoosobový štatutárny orgán," uviedlo ministerstvo v reakcii pre TASR. V reakcii na zmenu boli podľa rezortu dňom 30. júna odvolaní z vedenia traja štatutári a do funkcie riaditeľa ústavu bol vymenovaný iný lekár. "Vymenovaný bol na dobu určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie na šesť mesiacov. Výberové konanie sa uskutočnilo 15. novembra a úspešným uchádzačom bol Milan Derco, ktorý sa ako jediný do výberového konania prihlásil," dodalo MZ.