Ľ. Blaha odmieta obhajovanie zločinov komunizmu, avizuje právne kroky

Bratislava 16. júla (TASR) – Poslanec opozičného Smeru-SD Ľuboš Blaha odmieta, že by obhajoval zločiny komunizmu, a avizuje právne kroky v súvislosti s trestnými oznámeniami europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS). Jeho právny zástupca Robert Kaliňák považuje obvinenie vyšetrovateľa za svojvoľné aj nezákonné na základe jeho údajných formálnych chýb.



„Som presvedčený, že bývalý režim robil mnohé zlé veci a mnohé dobré veci,“ uviedol Blaha. Vzápätí odsúdil monsterprocesy z 50. rokov minulého storočia. „Považujem to za smiešne, ak mne vyčítajú, že obhajujem 50. roky, ak sa sami správajú tým spôsobom, aký bol typický pre stalinistov v 50. rokoch,“ dodal poslanec. Blaha má vážne podozrenie, že sa polícia snaží vyhovieť politickému nátlaku, a tak ho obvinila, aby sa nedostala do nemilosti vládnej moci. „Budeme zvažovať aj právne kroky. Je to dehonestácia, ak niekto o mne hovorí, že obhajujem zločin,“ doplnil poslanec.



Kaliňák figurujúci v tomto prípade ako Blahov obhajca apeluje na ochranu slobody prejavu. Tá je chránená podľa Kaliňáka o to viac, keď ide o politický prejav, čo majú potvrdzovať aj Dohovor o ochrane ľudských práv a rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Kaliňák navyše vyčíta obvineniu vyšetrovateľa aj údajné formálne nedostatky. Podľa exministra obvinenie iba kopíruje celý status Blahu a označuje ho za trestný čin bez bližšej špecifikácie. „Je veľmi povrchné,“ doplnil Kaliňák, ktorý uviedol, že v ňom nie je bližšie identifikované, ktoré zločiny mal Blaha popierať. V obhajobe Blahu si Kaliňák pomohol aj výrokom českého ústavného súdu, ktorý mal varovať pred obmedzením či úplným potlačením verejnej diskusie.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil poslanca parlamentu Ľuboša Blahu (Smer-SD) z trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti. Trestné oznámenie na Blahu podala europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.