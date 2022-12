L. Ďuriš Nicholsonovej chystaný projekt má ambíciu byť vládnou stranou

Bratislava 7. decembra (TASR) - Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová pracuje na novom politickom projekte už niekoľko mesiacov. Politická strana či hnutie z neho vznikne vtedy, ak bude istota, že nepôjde o "politický planktón", ale o reálnu alternatívu. Pre TASR zároveň europoslankyňa uviedla, že aktuálne je v projekte približne 70 ľudí, medzi nimi bývalý predstaviteľ SaS Jozef Mihál či Ábel Ravasz, ktorý pôsobil v Moste-Híd.



"Nový politický projekt dávame dokopy už niekoľko mesiacov, ale o tom, či z toho vznikne politická strana alebo hnutie, sa rozhodneme až vtedy, ak budeme mať istotu, že nepôjde o ďalší politicky planktón, ale o reálnu alternatívu pre sklamaných a frustrovaných voličov, ktorí dnes nemajú koho voliť," priblížila pre TASR Ďuriš Nicholsonová s tým, že majú ambície získať dvojciferné číslo a stať sa vládnou stranou.



Malo by ísť o stredovú stranu. V projekte má približne 70 ľudí, sú medzi nimi vedci, podnikatelia, lekári, učitelia, odborníci na právny štát, sociálnu oblasť či reformu regiónov. "Spomeniem Jozefa Mihála, Ábela Ravasza a mnohých ďalších, ktorých chceme začať verejne predstavovať, keď na to bude ten správny čas," doplnila europoslankyňa. O forme spolupráce rokujú s lídrom mimoparlamentnej ODS Pavlom Mackom, ako aj s ďalšími subjektmi.



Ďuriš Nicholsonová odišla zo strany SaS v roku 2021 po tom, ako sa dostala pre eurofondy do konfliktu s vicepremiérkou a šéfkou Za ľudí Veronikou Remišovou.