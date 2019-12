Ľ. Galko a J. Baška sa zhodli, že hasiči v Prešove robili, čo mohli

Bratislava 10. decembra (TASR) – Členovia brannobezpečnostného parlamentného výboru Ľubomír Galko (nezaradený) a Jaroslav Baška (Smer-SD) sa zhodli na tom, že hasiči počas piatkového (6. 12.) zásahu v Prešove na Mukačevskej ulici robili všetko, čo mohli, aby zvládli situáciu okolo horiacej bytovky. Uviedli to v utorok po rokovaní výboru.



"Informácie, ktoré nám poskytla ministerka vnútra, svedčia o tom, že hasiči sú profesionáli. Sú to ľudia, ktorí zasahovali a urobili v možných či nemožných podmienkach maximum pre to, aby zachránili ďalších ľudí. Bolo nám vysvetlené, akou technikou sa zasahovalo, koľko hasičov zasahovalo. Bolo ich 86," komentoval Baška.



Vyjadril ľútosť nad tým, akým spôsobom sa na sociálnych sieťach a v niektorých médiách znevažuje práca a tento zásah zo strany profesionálnych hasičov. "Nemôže niekto z kilometra hodnotiť, ako má ten hasič zasahovať, aká technika mala byť použitá," doplnil.



Avizoval, že možno zvolajú ešte počas tohto týždňa jeden výjazdový výbor priamo do Prešova. Na ňom by sa mali členovia výboru stretnúť priamo so zasahujúcimi hasičmi, s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD), s prezidentom Hasičského a záchranného zboru SR Pavlom Nerečom. Týmto spôsobom chcú vyjadriť spolupatričnosť so všetkými zasahujúcimi hasičmi.



Poslanec Galko si myslí, že práve ministerka Saková by mala prevziať politickú zodpovednosť za situáciu okolo požiaru a odstúpiť. "Zaoberáme sa občianskymi preukazmi a všelijakými nezmyslami, ale dva alebo tri roky nie sme schopní zaobstarať hasičom vrtuľníky. Potom nech za to ministerka Saková prevezme politickú zodpovednosť a nech odstúpi," komentoval.



Podľa slov nezaradeného poslanca je "neuveriteľné", že sa objavili podozrenia, že možno niektorí nemuseli zomrieť, keby nechýbala potrebná technika. "Neútočme na hasičov. Ja si tiež myslím, že hasiči robili, čo mohli. Ale pýtajme sa na tú techniku. Vôbec mi nebolo vysvetlené, prečo majú hasiči vyradené nafukovacie vaky alebo vankúše, keď inde sa to používa. Nebolo mi vysvetlené, prečo vrtuľníky majú vzlietnuť z Bratislavy a prečo majú hasiči len jeden pojazdný vrtuľník. Bolo mi povedané, že novinári a všelikto tu už dva roky blokujú verejné obstarávanie," dodal s dôvetkom, že výbor bol "úplne nezmyselný".