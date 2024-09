Ľ. Galko opúšťa poslanecký klub Slovensko, Za ľudí, KÚ

Bratislava 4. septembra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Galko vystupuje z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Informoval o tom hovorca hnutia Slovensko Matúš Bystriansky s tým, že Galko svoj odchod oznámil v stredu predsedovi poslaneckého klubu Michalovi Šipošovi.



"Minulý týždeň médiá zverejnili informáciu o jeho chystanom vstupe do strany Demokrati. Bola to pre nás úplne nová informácia, o ktorej nemali tušenie ani jeho úplne najbližší kolegovia v poslaneckom klube," skonštatovalo hnutie v súvislosti s Galkom. Demokrati ani Galko túto informáciu zatiaľ nepotvrdili.



Predseda Demokratov Jaroslav Naď podľa hnutia Slovensko povedal, že "v žiadnom prípade jeho strana nechystá žiadne takéto nepriateľské kroky voči hnutiu Slovensko". Galko však mal hnutiu oznámiť, že ho Naď o odchod z klubu žiada. "Kolegovi Galkovi prajeme všetko dobré, bez ohľadu na to, v ktorej strane tentokrát zakotví," doplnil Bystriansky.