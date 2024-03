Ľ. Galko: Vstupom do NATO urobila SR najdôležitejší krok pre obranu

Bratislava 29. marca (TASR) - Vstupom do NATO urobila Slovenská republika najdôležitejší krok vo svojej histórii pre dlhodobé udržanie vlastnej bezpečnosti a obrany. Exminister obrany a poslanec Národnej rady SR Ľubomír Galko (Slovensko, KÚ, Za ľudí) to uviedol na sociálnej sieti pri príležitosti 20. výročia členstva SR v Aliancii.



"Slovensko je síce krásna, ale svojou veľkosťou, a teda aj určitými možnosťami malá krajina a nikdy by sme sami nedokázali zabezpečiť tak účinne obranu, ako nám ju vytvárajú práve spojenci v rámci bezpečnostného dáždnika Aliancie. Lebo v NATO doslova platí jeden za všetkých, všetci za jedného," vyhlásil Galko. Iná alternatíva podľa neho neexistuje. Politiku na štyri svetové strany označil za falošné divadlo nepoctivých a populistických politikov.



Podľa poslankyne Veroniky Remišovej (Slovensko, KÚ, Za ľudí) sa Slovensko stalo začlenením do Aliancie plnohodnotnou súčasťou slobodného západného sveta a získalo najväčšie bezpečnostné záruky v histórii. "Aj vďaka členstvu v NATO môže byť Slovensko suverénnou krajinou a naši občania môžu žiť v mieri. Na pozadí barbarskej ruskej agresie proti Ukrajine musí byť každému jasné, že začlenenie Slovenska do tohto systému kolektívnej obrany bolo naším obrovským historickým šťastím," poznamenala.