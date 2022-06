Ľ. Goga: Výsledky CoFoE aktuálne výrazne neovplyvnia budúcnosť Európy

Bratislava 1. júna (TASR) - Výsledky Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) aktuálne neovplyvnia výrazným spôsobom budúcnosť Európy. Myslí si to poslanec Národnej rady SR Ľudovít Goga (Sme rodina) z parlamentného výboru pre európske záležitosti.



"Odporúčania sú naklonené hlbšej európskej integrácii až samotnej federalizácii EÚ. Je teda otázne či by ich transpozícia mohla byť vôbec považovaná za demokratickú," doplnil pre TASR. Goga súhlasí iba s odporúčaniami, ktoré navrhujú priblížiť EÚ občanom s úmyslom informovať ich.



Poslanec ocenil verejnú formu diskusie s občanmi. Digitálnu platformu by ponechal ako nástroj, ktorý by občanom EÚ mohol priblížiť a sprostredkovať priamu komunikáciu s európskymi inštitúciami. Pripomína, že mnohým občanom sa vidia príliš vzdialené na to, aby mohli reflektovať ich skutočné potreby.