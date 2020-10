L. Hamrana zo Slovenska opätovne zvolili za šéfa agentúry Eurojust

Brusel/Haag 13. októbra (TASR) - Národného nominanta Slovenskej republiky Ladislava Hamrana v utorok znovu zvolili za predsedu Agentúry EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust). Uviedla to Európska komisia (EK) na internetovej stránke tejto agentúry.



Voľby sa uskutočnili v rámci videokonferenčného stretnutia členov kolégia Eurojustu, na ktorom sa zúčastnili jeho národní členovia z krajín EÚ, ako aj zástupca Európskej komisie.



"To, že som bol opätovne zvolený svojimi kolegami, je pre mňa veľkou výsadou a najvyšším uznaním mojej práce počas môjho prvého obdobia vo funkcii predsedu. Pevne verím v naše poslanie a schopnosť dosiahnuť zmenu a považujem za veľkú česť viesť agentúru ďalšie štyri roky," uviedol Hamran vo vyhlásení pre médiá.



Podľa jeho slov znovuzvolením za šéfa Eurojustu, ktorý sídli v holandskom Haagu, dostal zároveň jasný mandát na smerovanie k úplnej digitalizácii justičnej spolupráce v Európe a zameranie sa na ďalšie rozširovanie globálnej siete tejto agentúry.



Hamran je bývalý prokurátor s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami v praxi, najmä v prípadoch hospodárskej trestnej činnosti, korupcie a vymáhania majetku.



Práve digitalizácia európskeho súdnictva bola jedným z ústredných cieľov jeho prvého funkčného obdobia a tejto téme sa chce venovať naďalej. Eurojust by mal zohrávať dôležitú úlohu pri zavádzaní systému bezpečných digitálnych kanálov na výmenu informácii a dôkazov medzi prokurátormi, čo bude súčasťou návrhu EK v oblasti digitálnej spravodlivosti.



Hamran zdôrazňuje potrebu medzinárodnej spolupráce v oblasti justície a zintenzívnenie justičnej spolupráce s partnermi mimo EÚ. Medzi jeho ďalšie priority patrí aj pokračovanie v boji proti terorizmu a posilnenie partnerstiev s agentúrami EÚ pre policajnú spoluprácu (Europol) a ochranu vonkajších hraníc (Frontex).





