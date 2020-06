L. Kamenický i M. Šutaj Eštok o údajnom odpočúvaní nič nevedia

Bratislava 10. júna (TASR) – Poslanec Národnej rady SR a exminister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) i poslanec parlamentu a bývalý vedúci Úradu vlády SR Matúš Šutaj Eštok (Smer-SD) sú prekvapení z informácií o údajnom odpočúvaní a sledovaní štátnej počítačovej siete Govnet. Spoločne však deklarujú, že o tom nič nevedia.



"Ja som dosť v šoku, čo počujem. Absolútne však nič o tom neviem, počkám si, ako bude prebiehať vyšetrovanie," povedal Kamenický. Ak by sa odpočúvanie potvrdilo, tvrdí, že on osobne sa nemá čoho obávať. "Ja mám svedomie čisté," podotkol s tým, že samotné odpočúvanie vníma ako problém, keďže každý štátny úrad pracuje s citlivými dátami. "Treba to vyšetriť. Ak niekto pochybil, nech je za to potrestaný," poznamenal poslanec.



Šutaj Eštok je zo situácie prekvapený, nevie však o tom nič. "Nemám akékoľvek informácie. Čakám sám, čo sa v tomto prípade udialo a deje sa," uviedol s tým, že cez túto dotknutú sieť komunikuje celý štát. Počkať si chce na výsledky policajného vyšetrovania. Nevidí dôvod, prečo by sa mal na to teraz pýtať bývalých podpredsedov vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho a Petra Pellegriniho. "Sú orgány činné v trestnom konaní a ja im dôverujem. Uvidím, na čo prídu a čo zistia," povedal poslanec.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) v utorok (9. 6.) zasahovala v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) a v súvislosti s tým zadržala štyri osoby. Ako pre TASR potvrdila vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí), utorkový zásah polície v priestoroch úradu vlády a v rôznych budovách Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) súvisí s podozreniami z ohrozenia strategickej bezpečnosti a záujmov štátu, ktoré začali počas bývalej vlády a bývalého vedenia úradu.



Denník N s odvolaním sa na informácie z prostredia orgánov činných v trestnom konaní tvrdí, že policajný zásah súvisí s podozrením, že štátna počítačová sieť Govnet bola celá odpočúvaná. Sledované mohli byť vládne maile a aj telefonáty.