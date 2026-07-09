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Ľ. Klištinec ukončil pôsobenie vo funkcii generálneho riaditeľa ZVJS
Deklarovali, že ZVJS naďalej zabezpečuje plnenie všetkých svojich zákonných úloh v štandardnom režime.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Ľubomír Klištinec ukončil svoje pôsobenie vo funkcii generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Pre TASR to potvrdili z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Na situáciu upozornil denník Sme. Klištinec bol zároveň od 1. júla ustanovený do funkcie riaditeľa Inštitútu vzdelávania ZVJS. Vedením ZVJS bol poverený námestník pre ekonomické veci Jozef Lančarič.
„K 30. júnu 2026 ukončila svoje pôsobenie vo funkcii riaditeľka Inštitútu vzdelávania Zboru väzenskej a justičnej stráže. V nadväznosti na túto personálnu zmenu požiadal dovtedajší generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Ľ. Klištinec o uvoľnenie z funkcie generálneho riaditeľa a o možnosť pokračovať vo svojej profesijnej kariére na pozícii riaditeľa Inštitútu vzdelávania ZVJS,“ priblížili z MS.
Deklarovali, že ZVJS naďalej zabezpečuje plnenie všetkých svojich zákonných úloh v štandardnom režime. V súvislosti s personálnou zmenou bol poverený vedením ZVJS námestník pre ekonomické veci Jozef Lančarič, ktorý pôsobí v zbore od roku 1999 a počas svojej služby zastával viaceré odborné a riadiace funkcie na úrovni ústavov aj Generálneho riaditeľstva ZVJS. „Ide o štandardný postup s cieľom zabezpečiť plynulé fungovanie zboru. Menovanie prebehne v blízkom čase v zmysle platnej legislatívy a štandardných postupov. O tejto skutočnosti bude verejnosť informovaná,“ dodali z MS.
„K 30. júnu 2026 ukončila svoje pôsobenie vo funkcii riaditeľka Inštitútu vzdelávania Zboru väzenskej a justičnej stráže. V nadväznosti na túto personálnu zmenu požiadal dovtedajší generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Ľ. Klištinec o uvoľnenie z funkcie generálneho riaditeľa a o možnosť pokračovať vo svojej profesijnej kariére na pozícii riaditeľa Inštitútu vzdelávania ZVJS,“ priblížili z MS.
Deklarovali, že ZVJS naďalej zabezpečuje plnenie všetkých svojich zákonných úloh v štandardnom režime. V súvislosti s personálnou zmenou bol poverený vedením ZVJS námestník pre ekonomické veci Jozef Lančarič, ktorý pôsobí v zbore od roku 1999 a počas svojej služby zastával viaceré odborné a riadiace funkcie na úrovni ústavov aj Generálneho riaditeľstva ZVJS. „Ide o štandardný postup s cieľom zabezpečiť plynulé fungovanie zboru. Menovanie prebehne v blízkom čase v zmysle platnej legislatívy a štandardných postupov. O tejto skutočnosti bude verejnosť informovaná,“ dodali z MS.