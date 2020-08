Ľ. Kosík by mal byť stále kvôli problematickej komunikácii v Mali

Bratislava 19. augusta (TASR) – Podľa informácii, ktoré má Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR k dispozícii, by sa mal niekdajší príslušník Slovenskej informačnej služby Ľuboš Kosík stále nachádzať v africkom Mali. Komunikácia s miestnymi orgánmi je však problematická. Pre TASR to uviedol hovorca MS SR Peter Bubla.



„Keďže s Mali nemáme uzatvorenú extradičnú zmluvu, Ministerstvo spravodlivosti SR postupuje na základe princípu reciprocity. Žiaľ, komunikácia s orgánmi Mali je veľmi problematická,“ povedal hovorca. Ďalej informoval, že extradičná žiadosť z novembra 2016 bola zo strany rezortu viackrát urgovaná. Malo sa tak diať jednak štandardnými komunikačnými kanálmi ako aj na úrovni vtedajšej podpredsedníčky vlády Lucie Žitňanskej, ktorá v tejto veci zasielala listy tamojšiemu predsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti. „Aktivity vyvíjame aj prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, avšak zatiaľ tiež bezvýsledne,“ doplnil Bubla.



Podľa posledných informácii, ktoré má rezort k dispozícii, sa Kosík naďalej nachádza v Mali a aj preto sa snaží ministerstvo naďalej s miestnymi orgánmi komunikovať.



Ľuboš Kosík bol za falšovanie zmeniek v hodnote 2,4 milióna eur právoplatne odsúdený Špecializovaným trestným súdom (ŠTS) v Pezinku na 14-ročný trest odňatia slobody, ako aj na peňažný trest vo výške 100.000 eur. Tento rozsudok neskôr potvrdil aj senát Najvyššieho súdu SR. Vzhľadom na to, že Kosík sumu nezaplatil, ho ŠTS dodatočne odsúdil v roku 2018 na ďalšie štyri roky. Okrem toho dlhodobo tvrdí, že je ochotný svedčiť o únose syna niekdajšieho prezidenta SR Michala Kováča, ako aj o ďalších kauzách bývalých príslušníkov SIS.