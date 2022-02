Ľ. Krajčír: Nejdeme dekriminalizovať marihuanu, len znižovať tresty

Bratislava 16. februára (TASR) - Novelou Trestného zákona, ktorú posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok (15. 2.) do druhého čítania, sa nejde dekriminalizovať marihuana. Podstatou je znižovanie prísnych trestných sadzieb sa užívanie marihuany. Na stredajšej tlačovej konferencii to deklarovali poslanci za OĽANO i Sme rodina.



Poslanec za Sme rodina Ľuboš Krajčír je rád, že v koalícii našli v tejto téme kompromis. "Nejdeme dekriminializovať marihuanu, ale ideme znižovať drakonické tresty," povedal. Nepovažuje za spravodlivé, pokiaľ sa mladí ľudia napríklad zo zvedavosti dostali do kontaktu s marihuanou a dostávali tresty osem a viac rokov.







"Na základe tejto úpravy si budú môcť už odsúdení požiadať o prehodnotenie uložených trestov," skonštatoval poslanec Kristián Čekovský (OĽANO) s tým, že tresty pre dílerov sa nemenia a ostávajú prísne. Verí, že v marci prejde novela definitívne. Označil ju za prvý krok pre spravodlivejšie Slovensko. "Nie je normálne, aby v 'base' sedeli užívatelia marihuany s rovnakými trestami ako vrahovia či ťažkí zločinci," dodal.



Novela podľa Čekovského znižuje neprimerané trestné sadzby za držanie marihuany, zavádza pomoc štátu vo forme ochranného liečenia, ktoré bude v prípade bežných užívateľov alternatívou k trestu.



Krajčír zároveň vyzval ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, nech už sa nevenuje tejto téme, ale nech radšej sa zameria na exekučnú amnestiu. Kolíková avizovala komplexnú novelu Trestného zákona, ktorá má riešiť aj drogovú problematiku.