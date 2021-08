Krajčír: Protesty by nemali zasahovať do práv a slobôd iných občanov

Na snímke účastníci protestného zhromaždenia proti opatreniam vlády SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pred Prezidentským palácom. Foto: TASR Jakub Kotian

Na snímke účastníci protestného zhromaždenia proti opatreniam vlády v súvislosti s pandémiou koronavírusu zablokovali dopravu na Hodžovom námestí 29. júla 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Miroslav Košírer

Bratislava 5. augusta (TASR) – Žijeme v demokratickej krajine a ak sú ľudia nespokojní s vládou, opatreniami, čímkoľvek, majú právo svoj názor prezentovať aj formou protestu. Protest by však nemal zasahovať do práv i slobôd iných občanov a v žiadnom prípade by sa nemali obmedzovať záchranné zložky. Pre TASR to uviedol predseda bratislavskej mestskej komisie pre ochranu verejného poriadku a poslanec Národnej rady (NR) SR za Sme rodina Ľuboš Krajčír. Reagoval tak na minulotýždňový protest v Bratislave, počas ktorého demonštranti na niekoľko hodín zablokovali cesty v centre mesta.Takýto protest mestský i parlamentný poslanec odsudzuje, keďže boli ohrozovaní bežní občania a blokovaná verejná doprava.uviedol Krajčír.Ako predseda bratislavskej mestskej komisie pre verejný poriadok a poslanec NR SR bude oficiálne žiadať stanovisko, prečo polícia nekonala a nechala počas celého dňa protestujúcich ohrozovať bezpečnosť ostatných občanov.poznamenal poslanec.V Bratislave sa posledné týždne konajú protesty proti očkovaniu, testovaniu, pandemickým opatreniam, predstaviteľom vlády a parlamentu i proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Vo štvrtok 29. júla prišlo na Hodžovo námestie 1000 až 1500 ľudí. Demonštranti neskôr zablokovali na niekoľko hodín komunikácie v okolí námestia, čím spôsobili rozsiahle kolóny a nútené zmeny vo verejnej doprave. Polícia čelí kritike, že voči protestujúcim, blokujúcim v centre Bratislavy dopravu, nezasiahla skôr. Polícia argumentovala, že na rozpustenie davu nemala zákonný dôvod. Z ulíc vytlačila protestujúcich až večer.Kritické ohlasy na stranu polície sa ozývali aj po proteste 23. júla, keď sa dav demonštrantov dostal až pred vchodové dvere do Národnej rady SR a chcel vojsť do parlamentu. Bránilo im v tom len niekoľko policajtov. Policajné posily a ťažkoodenci prišli na miesto až neskôr. Postup polície v tomto prípade preverí kontrola.Protestovať v centre Bratislavy sa má aj vo štvrtok. Demonštranti avizujú, že chcú aj blokovať komunikácie v meste. Bratislavská štátna i mestská polícia deklarujú, že prijali bezpečnostné opatrenia.