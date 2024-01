L. Kurilovská poverila vedením Akadémie Policajného zboru S. Šišuláka

Bratislava 2. januára (TASR) - Štátna tajomníčka Ministerstva vnútra (MV) SR Lucia Kurilovská poverila vedením Akadémie Policajného zboru (APZ) v Bratislave Stanislava Šišuláka. Informovala o tom na sociálnej sieti.



"Na APZ mi veľmi záleží, je to jediná a jedinečná univerzita a som rada, že bude v dobrých rukách," priblížila. Dodala, že sa zo svojej pozície bude naďalej snažiť, aby akadémia rástla a rozvíjala sa a aby už nestagnovala, ako to bolo v posledných mesiacoch.



Miesto rektora policajnej akadémie sa uvoľnilo vlani po odvolaní súčasnej štátnej tajomníčky ministerstva Kurilovskej, ktorá skončila v súvislosti s kauzou postrelenej študentky. Vedením školy bol dočasne poverený prorektor Michal Marko.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v rozhovore pre TASR potvrdil, že Šišulák by sa mohol stať novým rektorom. Návrh na vymenovanie alebo odvolanie rektora predkladá minister vnútra prezidentovi.