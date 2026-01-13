< sekcia Slovensko
L. Kurilovská: Školy sú s kampaňou Prelom ticho spokojné
Autor TASR
Bratislava 13. januára (TASR) - Slovenské školy sú s kampaňou Prelom ticho - Bezpečne na školách spokojné. Vyplýva to z výsledkov dotazníkov aj z ich záujmu. Ministerstvo vnútra aktuálne prideľuje školám májové termíny na stretnutia s odborníkmi. Na kampani rezort spolupracuje so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Na tlačovej konferencii o tom informovala štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská spolu s predsedom ZMOS Jozefom Božikom a ďalšími predstaviteľmi oboch organizácií.
„Ide skutočne o veľmi adresnú a praktickú pomoc všetkým učiteľom, odborným zamestnancom a všetkým pracovníkom tak, aby vedeli na svojej škole postupovať,“ uviedla Kurilovská. Spomenula aj to, že Policajný zbor má 2050 kontaktných policajtov, ktorých môžu školy kontaktovať a ktorí vedia s konkrétnymi bezpečnostnými situáciami pomôcť či poskytnúť pedagógom rady.
Riaditeľ Úradu prevencie kriminality Jozef Halcin informoval, že kampaň bude trvať dva roky. Od jej spustenia v novembri 2025 vyjadrilo záujem o aktivity približne 500 škôl. Za necelé dva mesiace stihol rezort vnútra navštíviť 94 vzdelávacích zariadení. Okrem prednášok a školení poskytuje školám aj taktické cvičenia pre prípad bezpečnostnej hrozby na škole. Podotkol, že funguje aj online akadémia.
„Je už spustená akadémia prevencie kriminality, kde nebudú len témy okolo šikany a kyberšikany, pokračujeme témami, ako sú obchodovanie s ľuďmi, sexuálne násilie a podobné témy, ktoré sa týkajú aj detí na Slovensku,“ uviedol Halcin. Doplnil, že vzniká aj databáza kontaktov a služieb v oblasti bezpečnosti na školách či šikany. Pripomenul, že obete trestných činov zo škôl majú možnosť informovať sa o svojich právach a postupoch v informačných kanceláriách na niektorých okresných úradoch.
Božik vníma ako problém aj prístup detí a dospievajúcich na sociálne siete. Vyzval na reguláciu tohto odvetvia. „Na to, aby sme dokázali potlačiť kyberšikanu, potrebujeme v čo najskoršom možnom termíne pripraviť také právne úpravy, aby používanie sociálnych sietí a streamovacích služieb bolo determinované vekovou hranicou. To, o čo sa pokúšajú viaceré štáty v rámci Európskej únie,“ myslí si. Upozornil tiež, že sa v praxi stáva, že dieťa nevykazuje vonkajšie prejavy psychických problémov, ktoré by mohol rodič, pedagóg či odborník na škole zachytiť.
