L. Kyselica naznačuje nedostatky Ústavy SR pri zadržiavaní poslancov

Bratislava 20. apríla (TASR) - Ak poslanca Národnej rady (NR) SR nezadržia priamo pri páchaní trestnej činnosti, nemožno žiadať parlament o súhlas s jeho vzatím do väzby. Bude stíhaný na slobode. Skonštatoval to Lukáš Kyselica (OĽANO) v súvislosti s obvinením opozičného lídra Roberta Fica. Otvoril otázku potreby odbornej diskusie k zmenám Ústavy SR.



Vyjadrenia poslancov o tom, ako by hlasovali v prípade žiadosti o zadržanie či väzbu pre Fica, označil Kyselica za irelevantné. "Je pravda, že na vzatie do väzby je potrebný súhlas NRSR podľa ústavy. Avšak, aby mohol byť vzatý do väzby, musí tomu predchádzať zadržanie v zmysle Trestného poriadku," ozrejmil Kyselica. Poukázal, že orgány činné v trestnom konaní musia upovedomiť predsedu parlamentu a mandátového a imunitného výboru v prípade, "ak bol poslanec pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine".



Myslí si, že Ústava SR nemyslí na prípady, keď by sa mohol obzvlášť násilný zločin objasniť až neskôr a páchateľom by bol poslanec. Pripomenul, že hoci sa zrušila trestnoprávna imunita na trestné stíhanie poslancov, ponechala sa v zákonoch "poistka", aby nedochádzalo napríklad k politicky motivovaným zadržaniam či zneužívaniu moci, keďže poslanec je pri hlasovaní nezastupiteľný. "Aj v prípade vzatia do väzby sa jeho mandát len neuplatňuje," dodal Kyselica.