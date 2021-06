L. Kyselica: Novelou zákona o štátnej službe ju chceme odpolitizovať

Bratislava 3. júna (TASR) - Návrhom novely zákona o štátnej službe ju chce hnutie OĽANO odpolitizovať. Tvrdí to jeden z predkladateľov návrhu poslanec Lukáš Kyselica (OĽANO). Podľa návrhu by mohol generálny tajomník služobného úradu odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca aj bez udania dôvodu, ale musel by mať súhlas štatutárneho orgánu alebo štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii. Návrh sa podľa poslancov OĽANO môže ešte upraviť cez pozmeňujúce návrhy, sú otvorení diskusii. Návrh prešiel koaličnou radou, no ešte diskutujú o definitívnom znení. O legislatíve by mal parlament rokovať na júnovej schôdzi.



Návrhom podľa Kyselicu reagujú na viaceré problémy v štátnej službe. "Bývalá vláda si tu bez výberových konaní dosadzovala na riadiace pozície svojich nominantov a zákonom si ich zabetónovala. Naším cieľom je tieto pozície uvoľniť a urobiť na ne riadne výberové konania, tak ako to máme deklarované aj v programovom vyhlásení vlády," vyhlásil Kyselica na štvrtkovej tlačovej konferencii. Odmietol, že by išli robiť čistky.



Poslanec Milan Vetrák (OĽANO) hovorí, že pripomienkovací proces neobchádzajú, vyjadrí sa k tomu aj vláda. "To, že odvoláte niekoho, pretože je vedúci zamestnanec, pretože chcete presadzovať určitú líniu, chcete dodržať aj sľuby, ktoré ste dali voličom, to samo o sebe nie je nič protiprávne ani nezákonné," doplnil.



Vetrák pripomenul, že programové vyhlásenie hovorí o vytvorení agentúry, ktorá bude mať na starosti výber profesionálnych štátnych zamestnancov aj do vedúcich funkcií. Agentúra sa ešte nevytvorila. Keď sa bude zriaďovať, musia sa podľa Vetráka nastaviť princípy tak, aby ani táto vláda, ani žiadna ďalšia si nedosadzovala politických nominantov na tieto funkcie.



Predkladatelia v dôvodovej správe návrhu hovoria, že chcú posilniť právomoci generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom, pričom kontrolnú právomoc by mal mať štatutárny orgán a štátny zamestnanec vo verejnej funkcii.



Návrh už skritizovali odborári. Navrhovaná úprava podľa Konfederácie odborových zväzov SR priamo zasahuje do princípu stability a právnej istoty. Odborári chcú vyvinúť "maximálne úsilie", aby návrh neprešiel. Návrh odmieta aj predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker. "Poslanci vládnej koalície opäť chystajú zmeny, ktoré vláde umožnia robiť politické čistky na úradoch a ministerstvách," vyhlásil s tým, že koalícia bude môcť vymeniť stovky ľudí a nahradiť ich politickými nominantmi.