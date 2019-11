Ľ. Laššáková: Európske hlavné mesto kultúry je dobrá šanca pre SR

Bratislava 18. novembra (TASR) – Ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) vníma akciu Európske hlavné mesto kultúry ako pozitívum na odprezentovanie Slovenska v zahraničí. "Európske hlavné mesto kultúry je dobrá šanca pre Slovensko, aby sa podelilo o svoju bohatú kultúru a tradície so zvyškom Európy. Teší ma, že kultúra je prostriedkom, ktorým sa upevňujú vzťahy medzi krajinami," uviedla ministerka.



Titul Európske hlavné mesto kultúry bude hostiť Slovensko spolu s Fínskom v roku 2026. Cieľom akcie je podporiť bohatosť a rozmanitosť kultúr v Európe a taktiež zdôrazniť ich spoločné črty, priblížil Pavol Čorba z kancelárie ministerstva kultúry (MK) SR.



Tento titul sa každý rok udeľuje dvom mestám, jednému z pôvodnej členskej krajiny a jednému z novej členskej krajiny Európskej únie. Okrem členských štátov EÚ sa do akcie budú môcť zapojiť aj kandidátske krajiny alebo potenciálne kandidátske krajiny. Okrem nich by za určitých podmienok mala byť akcia otvorená aj pre krajiny Európskeho združenia voľného obchodu, aby sa posilnili kultúrne väzby medzi týmito krajinami a členskými štátmi EÚ.



MK SR podľa Čorbu v tejto súvislosti intenzívne komunikuje s Európskou komisiou a tiež s partnermi z fínskeho ministerstva vzdelávania a kultúry. Doplnil, že zároveň podniká všetky potrebné kroky zamerané na proces prípravy Európskeho hlavného mesta kultúry na Slovensku. Ministerstvo zverejní najneskôr v decembri tohto roka výzvu na predkladanie žiadostí jednotlivých miest v SR, ktorá bude trvať desať mesiacov.