Laššáková: Folklór je kultúrnou dušou národa, podporíme ho i tento rok

Púchov 9. februára (TASR) – Folkloristi z Trenčianskeho kraja, ktorí získali podporu z projektu Folklór – duša Slovenska, sa predstavili v nedeľu v Púchove na benefičnom podujatí Folklór šitý do krásy. Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) ocenila, že podporení folkloristi účinkovali v snahe pomôcť desaťročnej Linde, ktorá je osudom ťažko skúšaná.



"Folklór je kultúrnou dušou slovenského národa. Stelesnený v hudobnej, hereckej, tanečnej i dramatickej komunikácii v nás vytvára hlbokú kultúrnu stopu a formuje naše národné črty. Ak nepoznáme naše národné tradície, ako by sme nemali ani minulosť. Verím, že máme veľmi krásnu minulosť a budeme mať krásnu budúcnosť, pokiaľ ide o folklór," povedala Laššáková.



Pripomenula, že po minuloročnom projekte Folklór – duša Slovenska, ktorý podporil folklór sumou tri milióny eur, sa v tohtoročnej výzve môžu uchádzať folkloristi o podporu do 12. februára. "V počiatočnej fáze je na ňu určená suma dva milióny eur. Vo vlaňajšej výzve sa po sume tri milióny eur len tak zaprášilo. Keby sme chceli uspokojiť všetkých žiadateľov, tak by to muselo byť 12 až 13 miliónov eur. Urobila som všetko pre to, aby sa podobná výzva dostala k našim folkloristom aj tento rok," podotkla ministerka kultúry.



Sériu benefičných koncertov na podporu chorých ľudí pripravilo Národné osvetové centrum a uskutočnili sa už v Liptovskom Mikuláši a Banskej Bystrici. "V Divadle Púchov predviedli svoj talent Detský folklórny súbor (DFS) Radosť z Trenčína, Folklórna skupina (FS) Dolina z Omšenia, FS Limbora z Prečína, Folklórna skupina (FSk) Podžiaran z Papradna, FS Považan z Považskej Bystrice, FS Váh z Púchova, FSk Záriečanka zo Záriečia, FSk Hájiček z Chrenovca-Brusna a FS Trenčan z Trenčína. Úprimné poďakovanie patrí najmä FS Váh z Púchova, ktorý dnešný benefičný večer organizoval," dodal hovorca ministerstva kultúry Pavol Čorba.