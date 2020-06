Ľ. Laššáková: Kultúra ostala na poslednom mieste

Bratislava 26. júna (TASR) – Za prvých 100 dní mandátu nového vedenia Ministerstva kultúry (MK) SR sa v rezorte udialo viac politického marketingu ako reálnych činov. Pre TASR to uviedla predchádzajúca ministerka Ľubica Laššáková, dva roky pôsobiaca na poste ako členka Smeru-SD. "Prvých sto dní nového vedenia rezortu preukázalo, že kultúra ostala tam, kde sa ocitla v programovom vyhlásení vlády (PVV). Teda na poslednom mieste,“ skonštatovala.



Laššáková upozornila, že nová ministerka Natália Milanová (OĽaNO), nastupujúca na post bez tlaku verejnosti a kultúrnej obce, mala možnosť pokračovať v príprave či realizácii rozbehnutých strategických projektov, vrátane rekonštrukcií národných kultúrnych pamiatok a kultúrnych stánkov. „Napriek tomu, že o tom v programovom vyhlásení vlády nebola vôbec reč, očakávala som, že sa možno bude menej hovoriť a viac konať. Nestalo sa,“ podotkla exministerka.



Laššáková tiež mieni, že v oblasti kultúry sa plne potvrdila neschopnosť nového kabinetu pomôcť v ťažkých časoch živnostníkom a podnikateľom. Nová šéfka rezortu kultúry mala podľa nej dostatok času pripraviť adresné formy pomoci pre kultúrne inštitúcie. "Najmä, keď som nechala na stole tri milióny eur, ktoré pôvodne mali byť určené na tzv. prioritné projekty organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK,“ upozornila súčasná poslankyňa Národnej rady SR, ktorá si vie predstaviť aj výraznejšiu pomoc koronakrízou zasiahnutej kultúre prostredníctvom Fondu na podporu umenia (FPU). "Žiaľ, musím skonštatovať, že nie je známy konkrétny balík opatrení pre kultúru a nie sú známe ani dosahy koronakrízy v našich kultúrnych inštitúciách,“ poznamenala.



Laššáková spochybňuje aj prospešnosť legislatívneho opatrenia, ktorým sa platenie odvodov do troch umeleckých fondov zo zákona - Literárneho, Hudobného a Výtvarného fondu, dostalo pre rok 2020 do roviny dobrovoľnosti. "Ak tieto fondy nebudú mať prostriedky, pretože sa do nich nebude platiť, z čoho budú vyplácať tých, ktorí o príspevky požiadajú,“ pýta sa s tým, že fondy pomáhali umelcom v núdzových situáciách.