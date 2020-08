Ľ. Laššáková považuje pomoc pre nezávislú kultúru za kupovanie hlasov

Bratislava 16. augusta (TASR) - Finančnú pomoc nezávislej kultúre považuje bývalá ministerka kultúry Ľubica Laššáková (nezaradená) za prvoplánové kupovanie voličských hlasov. Označila to za neprofesionálne a nesystémové. Uviedla to na sociálnej sieti. Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) v sobotu (15. 8.) informovala, že s ministerstvom financií vyrokovala takmer 11 miliónov eur pre nezávislú kultúru. Ide o mimoriadnu pomoc pre tých, ktorí prepadli "cez sito" doterajšej pomoci štátu.



Laššáková priblížila, že inštitúcií v zriadovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry je viac ako 30 a pracuje v nich okolo 5000 zamestnancov. Konštatuje, že mimoriadnou pomocou tak dala Milanová "opäť vlastným zamestnancom kopanec", keďže 10,7 milióna eur poputuje nezávislým umelcom.



"Kultúra národnostných menšín dostane pol milióna, o niečo viac audiovizuálny priemysel a viac ako 9 miliónov nezávislí umelci. Akým kľúčom, komu a za čo sa zrejme verejnosť nedozvie. Nie je to len kopanec vlastným zamestnancom, ale aj všetkým tým, ktorí s pandémiou bojovali 'v prvých šíkoch'. Typický príklad toho, ako sa nevedomosť snúbi so snahou zapáčiť sa 'našim ľuďom'," povedala Laššáková.



Milanová v sobotu podotkla, že pomoc by mohla ísť pre takmer 4000 umelcov, ktorí sú najohrozenejší. Rezort kultúry na prerozdelenie financií oslovil verejnoprávne kultúrne fondy, pretože sú osvedčené, majú nastavené mechanizmy a nástroje na to, ako peniaze najlepšie a najrýchlejšie dostať k ľuďom. Fond na podporu umenia prerozdelí 9,5 milióna eur, Fond na podporu kultúry národnostných menšín 500.000 eur a Audiovizuálny fond 700.000 eur. Financie by sa mali prerozdeľovať formou štipendií.